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Укр / Рус

Кулеба обсудил с главой дипломатии ЕС ускорение работы над экономическими санкциями против РФ

Четверг, 2 декабря 2021, 12:52

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили необходимость ускорения работы над конкретными экономическими ограничениями против России.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter в четверг, пишет "Европейская правда".

"Рад встрече с Жозепом Боррелем в Стокгольме. Мы обсудили необходимость сдерживания России и ускорения работы над конкретными экономическими ограничениями, которые могут ударить по российской экономике, если Москва решит начать новый этап агрессии против Украины", - написал Кулеба.

Дипломаты встретились на полях министерской встречи ОБСЕ. Во время выступления на сессии Боррель отдельно выразил поддержку Украине.

"Мы обеспокоены российским наращиванием у границы с Украиной. ЕС непреклонен в поддержке независимости, единства, суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - сказал глава дипломатии ЕС.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен 1 декабря заявил, что в Вашингтоне предупредили Кремль о готовности применить жесткие экономические меры, от которых ранее воздерживались, в случае новой агрессии против Украины.

Энтони Блинкен сказал, что США глубоко обеспокоены информацией о предполагаемых планах России, имеющейся в распоряжении союзников.

Тем временем Украина и Североатлантический альянс работают над сдерживанием России от потенциальной агрессии на двух направлениях.

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Донбасс и ОРДЛО Россия Боррель Кулеба
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