Кулеба обсудил с главой дипломатии ЕС ускорение работы над экономическими санкциями против РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили необходимость ускорения работы над конкретными экономическими ограничениями против России.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter в четверг, пишет "Европейская правда".

"Рад встрече с Жозепом Боррелем в Стокгольме. Мы обсудили необходимость сдерживания России и ускорения работы над конкретными экономическими ограничениями, которые могут ударить по российской экономике, если Москва решит начать новый этап агрессии против Украины", - написал Кулеба.

Pleased to meet with @JosepBorrellF in Stockholm. We discussed the need to deter Russia and speed up work on specific economic restrictions which will be able to hit the Russian economy should Moscow decide to launch a new stage of aggression against Ukraine. pic.twitter.com/WYVvOlCtbB