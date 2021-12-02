Кулеба обсудил с главой дипломатии ЕС ускорение работы над экономическими санкциями против РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили необходимость ускорения работы над конкретными экономическими ограничениями против России.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter в четверг, пишет "Европейская правда".

"Рад встрече с Жозепом Боррелем в Стокгольме. Мы обсудили необходимость сдерживания России и ускорения работы над конкретными экономическими ограничениями, которые могут ударить по российской экономике, если Москва решит начать новый этап агрессии против Украины", - написал Кулеба.

Pleased to meet with @JosepBorrellF in Stockholm. We discussed the need to deter Russia and speed up work on specific economic restrictions which will be able to hit the Russian economy should Moscow decide to launch a new stage of aggression against Ukraine. pic.twitter.com/WYVvOlCtbB — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 2, 2021

Дипломаты встретились на полях министерской встречи ОБСЕ. Во время выступления на сессии Боррель отдельно выразил поддержку Украине.

"Мы обеспокоены российским наращиванием у границы с Украиной. ЕС непреклонен в поддержке независимости, единства, суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - сказал глава дипломатии ЕС.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен 1 декабря заявил, что в Вашингтоне предупредили Кремль о готовности применить жесткие экономические меры, от которых ранее воздерживались, в случае новой агрессии против Украины.

Энтони Блинкен сказал, что США глубоко обеспокоены информацией о предполагаемых планах России, имеющейся в распоряжении союзников.

Тем временем Украина и Североатлантический альянс работают над сдерживанием России от потенциальной агрессии на двух направлениях.

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