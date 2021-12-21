В Дании – новый максимум заражений коронавирусом, "Омикрон" уже считают доминирующим

Дания 21 декабря зарегистрировала новый суточный максимум заражений коронавирусом – более 13 тысяч.

Как сообщает DR, об этом заявил министр здравоохранения Магнус Хойнике, пишет "Европейская правда".

По его словам, за последние сутки в стране выявили 13 558 новых заражений коронавирусом, что является самым большим показателем с начала эпидемии. Население Дании – около 5,8 млн.

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Перед этим предыдущий максимум заражений Дания зарегистрировала 17 декабря – чуть больше 11 тысяч.

Количество госпитализированных пациентов составляет 554, это на 27 меньше, чем находились в больницах по состоянию на предыдущие сутки. 67 находятся в палатах интенсивной терапии. Умерли за сутки 17 больных.

По оценкам Института общественного здоровья, штамм "Омикрон" уже стал в стране доминирующим и его доля продолжит расти.

Напомним, в конце прошлой недели правительство анонсировало новые ограничения для сдерживания волны эпидемии.