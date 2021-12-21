Засуджену ексміністерку Данії звільнили з парламенту

Колишня міністерка імміграції Інгер Стойберг, головна архітекторка жорстких імміграційних практик Данії, була звільнена з парламенту у вівторок її колегами-законодавцями після того, як її засудили до тюремного ув’язнення на початку цього місяця.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Минулого тижня Стойберг засудили до 60-денного ув'язнення майже одноголосним рішенням суддів за навмисне розпорядження розділити неповнолітні пари, які шукали притулку під час її перебування на посаді міністра імміграції в 2016 році. Стойберг відстоювала свої дії аргументом про те, що багато таких дівчат могли бути видані заміж примусово.

"Висновок у справі має бути таким, що засудження Інгер Стойберг в суді несумісне з членством у парламенті", - сказав у парламенті речник правлячої Соціал-демократичної партії Єппе Бруус.

98 законодавців, у тому числі від Ліберальної партії, її колишньої партії, у вівторок проголосували за виключення Стойберг з парламенту, а 18 від імміграційної жорсткої Датської народної партії та нових правих проголосували проти цього рішення.

25 із 26 суддів погодилися засудити Стойберг, це лише шостий такий випадок у Данії за понад 170 років і перший з 1995 року.

Після голосування Стойберг сказала журналістам: "Краще, щоб проти мене проголосували мої колеги тут у парламенті за те, що я намагалася захистити деяких дівчат, ніж проти мене проголосували датські громадяни, тому що я заплющила очі".

Після ув’язнення вона може брати участь у наступних загальних виборах.

"Не чекайте, що це буде останнє, що ви чуєте від мене", — сказала вона.