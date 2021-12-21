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Укр / Рус

Осужденную экс-министра Дании уволили из парламента

Вторник, 21 декабря 2021, 19:58

Бывшая министр иммиграции Ингер Стойберг, главная архитектор жестких иммиграционных практик Дании, была уволена из парламента во вторник ее коллегами-законодателями после того, как ее приговорили к тюремному заключению в начале этого месяца.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

На прошлой неделе Стойберга приговорили к 60-дневному заключению почти единогласным решением судей за умышленное распоряжение разделить несовершеннолетние пары, искавшие убежища во время ее пребывания в должности министра иммиграции в 2016 году. Стойберг отстаивала свои действия аргументом о том, что многие такие девушки могли быть выданы замуж принудительно.

"Вывод по делу должен быть таким, что осуждение Ингер Стойберг в суде несовместимо с членством в парламенте", - сказал в парламенте представитель правящей Социал-демократической партии Еппе Бруус.

98 законодателей, в том числе от Либеральной партии, ее бывшей партии, во вторник проголосовали за исключение Стойберга из парламента, а 18 от иммиграционной жесткой Датской народной партии и новых правых проголосовали против этого решения.

25 из 26 судей согласились осудить Стойберг, это лишь шестой случай в Дании за более чем 170 лет и первый с 1995 года.

После голосования Стойберг сказала журналистам: "Лучше, чтобы против меня проголосовали мои коллеги здесь в парламенте за то, что я пыталась защитить некоторых девушек, чем против меня проголосовали датские граждане, потому что я закрыла глаза".

После заключения она может участвовать в следующих всеобщих выборах.

"Не ждите, что это будет последнее, что вы слышите от меня", - сказала она.

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Дания
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