США запровадили санкції проти ексміністра енергетики Мальти через корупцію

Держдепартамент США оголосив про включення до санкційного списку колишнього міністра енергетики Мальти Конрада Міцці та керівника апарату прем’єр-міністра Кіта Шембрі через їх причетність до значної корупції.

Про це йдеться у заяві речника Держдепу, повідомляє "Європейська правда".

"На посаді міністра енергетики та водозбереження та керівника апарату прем’єр-міністра Міцці та Шембрі були залучені до корупційних дій, які включали використання свого політичного впливу та офіційної влади для власної вигоди" - заявили в Держдепі.

Зокрема, є достовірна інформація про те, що Міцці та Шембрі були причетні до корупційної схеми, яка передбачала надання державного контракту на будівництво електростанції та супутніх послуг в обмін на відкати та хабарі.

"Їхні дії підірвали верховенство права та віру мальтійської громадськості в демократичні інститути та державні процеси" - йдеться у заяві.

Окрім Міцці та Шембрі, під санкції потрапили також їх найближчі родичі.

"Це рішення підтверджує відданість США підтримці верховенства права та зміцненню демократичних інститутів на Мальті. Департамент продовжуватиме використовувати такі повноваження, щоб сприяти притягненню до відповідальності корупціонерів у цьому регіоні та в усьому світі" - заявили у Держдепі.

Нагадаємо, 16 жовтня 2017 року на Мальті внаслідок вибуху автомобіля загинула журналістка Дафне Каруана Галісія, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проєкту Panama Papers та звинувачувала у корупції мальтійського прем’єр-міністра.

Журналістка розслідувала можливу причетність мальтійських партій до лівійсько-італійської афери з контрабанди дизпалива.

Імена Міцці і Шембрі фігурували у розслідуванні вбивства.

Дафне Каруана Галісія використовувала Panama Papers, щоб показати, що Кіт Шембрі та Конрад Міцці отримували прибутки від офшорних компаній, які ухилялися від сплати податків, що спричинило політичний скандал.