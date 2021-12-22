США ввели санкции против экс-министра энергетики Мальты за коррупцию

Госдепартамент США объявил о включении в санкционный список бывшего министра энергетики Мальты Конрада Мицци и руководителя аппарата премьер-министра Кита Шембри из-за их причастности к значительной коррупции.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа, сообщает "Европейская правда".

"В должности министра энергетики и водосбережения и руководителя аппарата премьер-министра Мицци и Шембри были вовлечены в коррупционные действия, которые включали использование своего политического влияния и официальных властей для собственной выгоды" - заявили в Госдепе.

В частности, есть достоверная информация о том, что Мицци и Шембри были причастны к коррупционной схеме, которая предусматривала предоставление государственного контракта на строительство электростанции и сопутствующих услуг в обмен на откаты и взятки.

"Их действия взорвали верховенство права и веру мальтийской общественности в демократические институты и государственные процессы", - говорится в заявлении.

Кроме Мицци и Шембри под санкции попали также их ближайшие родственники.

"Данное решение подтверждает приверженность США поддержанию верховенства права и укреплению демократических институтов на Мальте. Департамент будет продолжать использовать такие полномочия, чтобы способствовать привлечению к ответственности коррупционеров в этом регионе и во всем мире", - заявили в Госдепе.

Напомним, 16 октября 2017 года на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафне Каруана Галисия, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers и обвиняла в коррупции мальтийского премьер-министра.

Журналистка расследовала возможную причастность мальтийских партий к ливийско-итальянской афере с контрабанды дизтоплива.

Имена Мицци и Шембри фигурировали в расследовании убийства.

Дафне Каруана Галисия использовала Panama Papers, чтобы показать, что Кит Шембри и Конрад Мицци получали доходы от офшорных компаний, уклонявшихся от уплаты налогов, что повлекло за собой политический скандал.