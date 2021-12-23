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Укр / Рус

В Мюнхене 5-тысячная демонстрация против ковидных правил закончилась столкновениями

Четверг, 23 декабря 2021, 09:35

Вечером в среду 22 декабря в Мюнхене, столице южной немецкой земли Бавария, собралась демонстрация против коронавирусной политики правительства из около 5 тысяч человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Для надзора за порядком в центр города стянули около 500 правоохранителей, в том числе чтобы не дать участникам шествия свернуть в определенные места в центре города. Из-за демонстрации временно перекрывали автомобильное движение на Людвигштрассе.

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По сообщениям полиции, общий настрой был раздраженным, несколько раз доходило до столкновений. Некоторые люди из числа демонстрантов нападали на правоохранителей и атаковали одного журналиста. Полиция в ответ применила резиновые палки и перцовый спрей. В один из эпизодов протестующие прорвали шеренгу полиции.

После столкновений задержали 11 человек, в том числе напавшего на журналиста, и составили протоколы о 14 нарушениях, включая нанесение физических повреждений полиции и использование символики неконституционных организаций.

Если инициаторы собрания будут установлены, им грозят штрафы.

Сообщается, что одновременно на Одеонсплац рядом в центре города проходила контрдемонстрация с участием около 120 человек.

В последнее время в Германии участились протесты несогласных с коронавирусной политикой властей, акции проходят не только в выходные, но и по будням вечером. В прошлую субботу протесты прошли во многих городах.

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