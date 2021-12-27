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В Англії на низці залізничних маршрутів скорочують рейси через лікарняні і страйки

Понеділок, 27 грудня 2021, 15:55

В Англії на низці маршрутів потяги не курсуватимуть за звичним графіком через те, що багато працівників одночасно захворіли коронавірусом, а також через страйки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Проблеми з нестачею персоналу виникли одразу у пів десятка операторів, як  TransPennine Express, ScotRail, Avanti West Coast, Northern Rail, LNER and Greater Anglia.

East Midlands Railway, у свою чергу, повідомила про проблеми через черговий страйк профспілки. Ще частина рейсів скасовані через планові ремонтні роботи, у тому числі відбудуться зміни у графіку приміських поїздів агломерації Лондона.

Попри ці перебої, Національна залізниця заявила, що 95% мережі продовжуватиме роботу у святковий період.

Там зазначили також, що анонсовані ремонтні роботи не є несподіванкою і планувалися заздалегідь. 

Нагадаємо, труднощі з залізничними рейсами у Британії спостерігались і в передріздвяний вечір - через страйк профспілки працівників залізниці, у зв’язку з яким скасувалась частина рейсів оператора CrossCountry.

Проблеми з мандрівками виникли також у сотень авіамандрівників - через лікарняні своїх працівників масово скасували авіарейси скандинавська SAS і Lufthansa.

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Велика Британія Коронавірус ЄвроЖиття
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