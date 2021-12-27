В Англии на ряде железнодорожных маршрутов сокращают рейсы из-за больничных и страйков

В Англии на ряде маршрутов поезда в ближайшие дни не будут курсировать по привычному графику из-за того, что многие сотрудники одновременно заболели коронавирусом, а также из-за забастовок.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

Проблемы с нехваткой персонала возникли сразу у полдесятка операторов, как TransPennine Express, ScotRail, Avanti West Coast, Northern Rail, LNER и Greater Anglia.

East Midlands Railway, в свою очередь, сообщила о проблемах из-за очередной забастовки профсоюза. Еще часть рейсов отменена из-за плановых ремонтных работ, в том числе произойдут изменения в графике пригородных поездов агломерации Лондона.

Несмотря на перебои, Национальная железная дорога заявила, что 95% сети будет продолжать работу в праздничный период.

Там также отметили, что анонсированные ремонтные работы не являются неожиданностью и планировались заранее.

Напомним, трудности с железнодорожными рейсами в Британии наблюдались и в предрождественский вечер из-за забастовки профсоюза работников железной дороги, в связи с которой отменилась часть рейсов оператора CrossCountry.

Проблемы с путешествиями возникли также у сотен авиапутешественников – из-за больничных своих работников массово отменили рейсы скандинавская SAS и Lufthansa.