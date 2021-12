ЕС осудил приговор суда РФ в отношении исследователя сталинских репрессий Дмитриева

Евросоюз считает, что приговор, вынесенный 27 декабря в отношении карельского историка, исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, связан с его правозащитной деятельностью и является нарушением Россией международных обязательств.

Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, пишет "Европейская правда".

"Суд приговорил Юрия Дмитриева к 15 годам колонии строгого режима. Европейский Союз считает, что этот суровый приговор вызван правозащитной деятельностью Дмитриева и его исследованиями по истории политических репрессий, а также является неприемлемым нарушением международных обязательств Российской Федерации", - написал Стано на своей Twitter-странице.

Russia: A court sentenced Yuri Dmitriev to 15 years in a penal colony. 🇪🇺 sees this harsh sentence as triggered by Mr Dmitriev’s human rights work and research on the history of political repression and as an unacceptable violation of 🇷🇺 international commitments. https://t.co/8o9RCHTOgR