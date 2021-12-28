Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

ЕС осудил приговор суда РФ в отношении исследователя сталинских репрессий Дмитриева

Вторник, 28 декабря 2021, 16:11

Евросоюз считает, что приговор, вынесенный 27 декабря в отношении карельского историка, исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, связан с его правозащитной деятельностью и является нарушением Россией международных обязательств.

Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, пишет "Европейская правда".

"Суд приговорил Юрия Дмитриева к 15 годам колонии строгого режима. Европейский Союз считает, что этот суровый приговор вызван правозащитной деятельностью Дмитриева и его исследованиями по истории политических репрессий, а также является неприемлемым нарушением международных обязательств Российской Федерации", - написал Стано на своей Twitter-странице.

27 декабря суд в Петрозаводске признал вину Дмитриева в изготовлении порнографии и хранении оружия. Он добавил еще два года к 13-летнему сроку, полученному историком в начале года.

Евросоюз реагировал схожими заявлениями на все предыдущие решения в отношении Дмитриева.

Уголовное дело в отношении Юрия Дмитриева было возбуждено в 2016 году, его обвинили в изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери.

Коллеги историка и многочисленные правозащитники настаивают, что это преследование политическое и связывают его с профессиональной деятельностью Дмитриева, в частности разоблачением массовых захоронений жертв сталинских репрессий в урочище Сандармох.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Россия
powered by lun.ua

Статьи

Обмануть Путина: как Лукашенко меняет конституцию и какие последствия это будет иметь

Зачем Лукашенко пошел на переписывание конституции? И какие сигналы он тем самым послал белорусам, России, Западу и Украине? (укр.)
28 декабря 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Министерство почты и дел: как Зеленский дал МИД власть над всеми и почему это не заработает

Добрые намерения МИД вылились в юридически бессмысленный указ Зеленского, который добавляет рисков и проблем, вплоть до угрозы диктатуры...
25 декабря 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Посол при НАТО: Альянс боится оказаться на грани военного конфликта с РФ из-за Украины

Наталья Галибаренко: Есть страны, выступающие против любого диалога с РФ. Но есть и те, которые хотят договориться с Россией, "чтобы спасти Украину"
24 декабря 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда