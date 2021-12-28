ЕС осудил приговор суда РФ в отношении исследователя сталинских репрессий Дмитриева

Евросоюз считает, что приговор, вынесенный 27 декабря в отношении карельского историка, исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, связан с его правозащитной деятельностью и является нарушением Россией международных обязательств.

Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, пишет "Европейская правда".

"Суд приговорил Юрия Дмитриева к 15 годам колонии строгого режима. Европейский Союз считает, что этот суровый приговор вызван правозащитной деятельностью Дмитриева и его исследованиями по истории политических репрессий, а также является неприемлемым нарушением международных обязательств Российской Федерации", - написал Стано на своей Twitter-странице.

Russia: A court sentenced Yuri Dmitriev to 15 years in a penal colony. 🇪🇺 sees this harsh sentence as triggered by Mr Dmitriev’s human rights work and research on the history of political repression and as an unacceptable violation of 🇷🇺 international commitments. https://t.co/8o9RCHTOgR — Peter Stano (@ExtSpoxEU) December 28, 2021

27 декабря суд в Петрозаводске признал вину Дмитриева в изготовлении порнографии и хранении оружия. Он добавил еще два года к 13-летнему сроку, полученному историком в начале года.

Евросоюз реагировал схожими заявлениями на все предыдущие решения в отношении Дмитриева.

Уголовное дело в отношении Юрия Дмитриева было возбуждено в 2016 году, его обвинили в изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери.

Коллеги историка и многочисленные правозащитники настаивают, что это преследование политическое и связывают его с профессиональной деятельностью Дмитриева, в частности разоблачением массовых захоронений жертв сталинских репрессий в урочище Сандармох.

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