Ryanair запустить два нові рейси з Києва

Найбільший лоукостер Європи Ryanair у літній навігації 2022 року анонсував запуск двох нових маршрутів із київського аеропорту Бориспіль до столиці Швеції Стокгольму та на грецький острів Керкіра (Корфу).

Про це пише Avianews, повідомляє "Європейська правда".

Перший рейс Київ-Стокгольм авіакомпанія виконає 29 березня 2022 року. Вона обслуговуватиме маршрут із частотою двічі на тиждень у вівторки та суботи.

Мінімальні тарифи на рейси у квітні та травні знаходяться на рівні 40-50 євро в один бік з невеликою ручною поклажею.

Ryanair до початку 2020 року вже літав із Києва до Швеції, проте використовував віддалений аеропорт Скавста. На цей раз лоукостер буде використовувати основний аеропорт Арланда, який розташований у 2,5 рази ближче до Стокгольма. Це пов'язано з тим, що авіакомпанія відкрила базу у цих повітряних воротах.

Рейс із Києва на грецький острівний курорт Керкіра Ryanair запустить 7 червня 2022 року з частотою один раз на тиждень по вівторках.

Нагадаємо, Португалія змінила правила в’їзду для мандрівників з України, додавши вимогу про негативний тест на коронавірус.

Уряд Кіпру ухвалив рішення про те, що для в'їзду в країну з 4 грудня всі мандрівники віком від 12 років зобов'язані робити ПЛР-тест на коронавірус.

Франції з 4 грудня вимагатиме ПЛР-тести від всіх мандрівників, які прибувають із країн, що не входять до ЄС, незалежно від статусу вакцинації.

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