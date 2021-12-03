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Ryanair запустит два новых рейса из Киева

Пятница, 3 декабря 2021, 18:09

Крупнейший лоукостер Европы Ryanair в летней навигации 2022 года анонсировал запуск двух новых маршрутов из киевского аэропорта Борисполь в столицу Швеции Стокгольм и на греческий остров Керкира (Корфу).

Об этом пишет Avianews, сообщает "Европейская правда".

Первый рейс Киев-Стокгольм авиакомпания выполнит 29 марта 2022 года. Она будет обслуживать маршрут с частотой два раза в неделю по вторникам и субботам.

Минимальные тарифы на рейсы в апреле и мае находятся на уровне 40-50 евро в одну сторону с небольшой ручной кладью.

Ryanair до начала 2020 года уже летал из Киева в Швецию, однако использовал отдаленный аэропорт Скавста. В этот раз лоукостер будет использовать основной аэропорт Арланда, который расположен в 2,5 раза ближе к Стокгольму. Это связано с тем, что авиакомпания открыла базу в этих воздушных воротах.

Рейс из Киева на греческий островной курорт Керкира Ryanair запустит 7 июня 2022 года с частотой один раз в неделю по вторникам.

Напомним, правительство Кипра приняло решение о том, что для въезда в страну с 4 декабря все путешественники в возрасте от 12 лет обязаны делать ПЦР-тест на коронавирус.

Франции с 4 декабря требует ПЦР-тесты от всех путешественников, прибывающих из стран, не входящих в ЕС, вне зависимости от статуса вакцинации.

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