В Париже на фоне рекордов заражений вернули масочный режим и запретили танцы

В Париже возвращают масочный режим в общественных местах и ​​дополнительные ограничения в связи с невиданным ростом заражений коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Маски становятся обязательными в общественных местах, в том числе на улице, для всех людей в возрасте от 11 лет - кроме тех, кто передвигается в собственном автомобиле, велосипедистов и других, кто передвигается на двухколесном транспорте, а также спортсменов, вышедших на тренировку. Также сделали исключение для прогулок в Булонском лесу и некоторых других местах.

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В субботу и воскресенье барам будет запрещено продавать напитки после 2 часов ночи и в целом запрещается собираться компаниями для распития алкоголя в общественных местах.

Также запрещают танцы во всех категориях заведений – в дополнение к закрытию ночных клубов и дискотек еще с 10 декабря.

В префектуре пообещали усиленный контроль за соблюдением правил, в новогодний вечер столицу будут патрулировать около 9000 служащих. Нарушителям грозит штраф в размере 135 евро.

Напомним, последние два дня Франция с населением 67 млн ​​регистрирует невиданные рекорды заражений коронавирусом – более 180 тысяч во вторник, более 208 тысяч в среду. В настоящее время во Франции болеют Covid-19 около 1 млн жителей.

Количество смертей среди больных в настоящее время существенно не возросло и остается меньшим 300 в сутки.

Как уже сообщалось, правительство объявило об усилении ограничений из-за нарастания эпидемии. В то же время, премьер пообещал, что комендантский час накануне Нового года вводить не будут.

Также планируют заменить обычный ковид-сертификат как пропуск в некоторые общественные места "вакцинным", что подтверждает само получение прививки.

Во Франции полностью привиты от коронавируса более 76% населения, более 23 миллионов французов уже получили усиливающуюся третью дозу.