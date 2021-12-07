Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

США вимагатимуть від Німеччини зупинити "Північний потік-2" у разі вторгнення РФ в Україну - ЗМІ

Вівторок, 7 грудня 2021, 18:16

США підштовхуватимуть Німеччину до згоди зупинити газопровід "Північний потік-2", якщо президент Росії Владімір Путін наважиться на вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Адміністрація президента Джо Байдена вимагає від нового уряду Німеччини зобов'язання зупинити проєкт за таких обставин, сказав один із співрозмовників видання.

Майбутній віцеканцлер Німеччини і глава міністерства економіки та клімату Роберт Габек допустив використання "Північного потоку-2" для стримування РФ.

Новий уряд Німеччини, як очікується, буде затверджений 8 грудня. Партії, які сформували нову німецьку коаліцію, не згадали про трубопровід у коаліційній угоді.

Партія "Зелених", співлідером якої є Габек, є жорстким критиком російського газопроводу.

Раніше глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич заявив що Захід має надіслати Росії "рішучий сигнал", щоб утримати її від вторгнення в Україну, та попередити про можливе відключення Росії від платіжної системи SWIFT і запровадження санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що США готові направити підкріплення на східний фланг НАТО, якщо Росія зважиться на вторгнення в Україну, а також запровадять нові серйозні економічні заходи проти Москви.

Детальніше про те, що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну - у новому відео від "ЄвроПравди".

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина США Північний потік-2
powered by lun.ua

Статті

Відеозустріч Байден-Путін: наслідки та ризики для України

Чи призведе нова зустріч президентів США та РФ до деескалації?
7 грудня 2021 — Європейська правда

Нова вимога Путіна: що стало головним на переговорах лідерів США та РФ

Створення міфів і доведення їх до рівня майже релігії є однією з визначальних особливостей Росії. Схоже, те саме відбувається й зараз стосовно України та НАТО.
7 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Канцлерка ЄС: як Ангела Меркель зробила Німеччину лідером Європи

Ангела Меркель стала втіленням німецького лідерства у Європі. Лідерства, яке залежало від особи канцлерки не менше, аніж від економічної могутності Німеччини.
7 грудня 2021 — Жюльєн Плушар, для Європейської правди