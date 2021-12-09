Кулеба в Британії: якщо Путін вторгнеться, буде багато мертвих російських солдатів

Глава МЗС України під час візиту до Лондона заявив, що у випадку нового вторгнення Росії "буде багато мертвих російських" солдатів, і висловив сподівання, що Владімір Путін не хоче цього допустити.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба сказав у інтерв’ю британському телеканалу Sky News.

Дмитро Кулеба сказав, що Україна працює із союзниками, такими як США та Велика Британія, над способами стримування Кремля. Водночас він дав зрозуміти, що українські військові готові захищати країну.

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"Ми - разом із партнерами - повинні зробити цю ціну (агресії. - Ред.) нестерпною для Путіна", - сказав він.

"Вони (США та інші союзники. - Ред.) можуть завдати економічного удару. Ми боротимемося на землі. Мені шкода говорити це, але буде багато мертвих російських солдатів, і ми сподіваємось, що президент Путін не хоче, щоб це сталося", - зазначив глава МЗС України.

Міністр не очікує, що сили НАТО боротимуться разом з українськими військами у разі вторгнення Росії, однак він сказав, що розраховує на їхню підтримку.

"Ми просимо допомогти нам уникнути війни або, якщо ми не маємо альтернативи через готовність Росії розпочати війну, допоможіть нам зміцнити нашу армію", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, 7 грудня відбулися переговори президентів США і Росії, вони тривали понад дві години і в основному стосувалися нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Безпековий радник Байдена Джейк Салліван раніше запевнив, що Байден не робив жодних поступок чи зобов’язань у відповідь на вимогу Путіна не приймати Україну й інших сусідів РФ до Альянсу, та наполягав, що суверенні держави можуть вільно обирати, з ким вступати в альянси.

Водночаc Байден розповів про наміри організувати переговори за участі ключових союзників у НАТО, а також Росії, через претензії останньої до розширення НАТО на схід, у яких Кремль вбачає загрозу безпеці РФ.

Детальніше про те, що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну - у новому відео від "ЄвроПравди".

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