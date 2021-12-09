Кулеба в Британии: если Путин вторгнется, будет много мертвых российских солдат

Глава МИД Украины во время визита в Лондон заявил, что в случае нового вторжения России "будет много мертвых российских" солдат, и выразил надежду, что Владимир Путин не хочет этого допустить.

Как сообщает Европейская правда, об этом Кулеба сказал в интервью британскому телеканалу Sky News.

Дмитрий Кулеба сказал, что Украина работает с союзниками, такими как США и Великобритания, над способами сдерживания Кремля. В то же время он дал понять, что украинские военные готовы защищать страну.

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"Мы – вместе с партнерами – должны сделать эту цену (агрессии – Ред.) невыносимой для Путина", - сказал он.

"Они (США и другие союзники. – Ред.) могут нанести экономический удар. Мы будем сражаться на земле. Мне жаль это говорить, но будет много мертвых российских солдат, и мы надеемся, что президент Путин не хочет, чтобы это произошло," - отметил глава МИД Украины.

Министр не ожидает, что силы НАТО будут бороться вместе с украинскими войсками в случае вторжения России, однако он сказал, что рассчитывает на их поддержку.

"Мы просим помочь нам избежать войны или, если у нас нет альтернативы из-за готовности России начать войну, помогите нам укрепить нашу армию", - отметил Кулеба.

Напомним, 7 декабря состоялись переговоры президентов США и России, они продолжались более двух часов и в основном касались наращивания российских войск на границе с Украиной.

Советник по вопросам безопасности Байдена Джейк Салливан ранее заверил, что Байден не делал никаких уступок или обязательств в ответ на требование Путина не принимать Украину и других соседей РФ в Альянс, и настаивал, что суверенные государства могут свободно выбирать, с кем вступать в альянсы.

В то же время, Байден рассказал о намерениях организовать переговоры с участием ключевых союзников в НАТО, а также России, из-за претензий последней к расширению НАТО на восток, в которых Кремль видит угрозу безопасности РФ.

Детальнее о том, что стоит за угрозами РФ напасть на Украину - в новом видео от ЕвроПравды.

О переговорах президентов США и РФ, главной темой которых была Украина читайте в статье: Новое требование Путина: главное на переговорах лидеров США и РФ.

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