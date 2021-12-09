Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Прем’єрка Данії захищає рішення уряду знищити мільйони норок для боротьби з пандемією

Четвер, 9 грудня 2021, 12:37

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у четвер стала на захист свого рішення про проведення загальнонаціонального вибракування на норкових фермах в країні рік тому через побоювання з приводу поширення коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації агентства Reuters.

Торік уряд наказав знищити близько 17 мільйонів норок, щоб запобігти неконтрольованому поширенню мутованого варіанта коронавірусу, майже знищивши визнану у світовій індустрії моди галузь. 

Читайте також
Фінляндія першою в Європі буде щепити норок від коронавірусу

"На жаль, рік тому ми були змушені ухвалити рішення про знищення всіх норок. Це було правильне рішення, і тепер я ввійду та відповім на запитання", - сказала вона журналістам перед входом до суду, де засідає комісія, що проводить розслідування цієї справи.

У той час як данці загалом позитивно оцінили початкові кроки Фредеріксен щодо боротьби з пандемією, уряд розкритикували після того, як з'ясувалося, що не було жодних юридичних підстав для знищення здорових норок.

Розвиток подій, зрештою, призвів до відставки міністра сільського господарства, тоді як парламент доручив з'ясувати, чи знали міністри, включаючи прем’єрку, про відсутність законодавчої бази для ухвалення рішення.

Комісія у складі судді, юристів та юридичних фахівців має завершити розслідування у квітні.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Данія Коронавірус
powered by lun.ua

Статті

Ердоган під тиском проблем: чому турецька влада стрімко втрачає популярність

Обвал національної валюти, інфляція, яка може сягати 58%, протести та падіння рейтингів влади. Все це – про виклики, які постали перед Туреччиною.
9 грудня 2021 — Євгенія Габер, Юрій Панченко

Німеччина після Меркель: як працюватиме уряд Шольца та чого чекати Україні

Якою буде політика нового уряду Німеччини? На яку допомогу Берліна може розраховувати Київ і як уряд Шольца готовий діяти у разі нової агресії з боку РФ?
9 грудня 2021 — Віктор Савінок, для Європейської правди

Перевірка солідарності: які ризики "Північного потоку-2" має врахувати ЄС

За всю історію транзиту нашою ГТС жодного разу не було випадку, коли б ми зупинили транзит з технічних причин...
9 грудня 2021 — Ольга Бєлькова, Оператор ГТС України