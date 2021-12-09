Прем’єрка Данії захищає рішення уряду знищити мільйони норок для боротьби з пандемією

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у четвер стала на захист свого рішення про проведення загальнонаціонального вибракування на норкових фермах в країні рік тому через побоювання з приводу поширення коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації агентства Reuters.

Торік уряд наказав знищити близько 17 мільйонів норок, щоб запобігти неконтрольованому поширенню мутованого варіанта коронавірусу, майже знищивши визнану у світовій індустрії моди галузь.

Читайте також Фінляндія першою в Європі буде щепити норок від коронавірусу

"На жаль, рік тому ми були змушені ухвалити рішення про знищення всіх норок. Це було правильне рішення, і тепер я ввійду та відповім на запитання", - сказала вона журналістам перед входом до суду, де засідає комісія, що проводить розслідування цієї справи.

У той час як данці загалом позитивно оцінили початкові кроки Фредеріксен щодо боротьби з пандемією, уряд розкритикували після того, як з'ясувалося, що не було жодних юридичних підстав для знищення здорових норок.

Розвиток подій, зрештою, призвів до відставки міністра сільського господарства, тоді як парламент доручив з'ясувати, чи знали міністри, включаючи прем’єрку, про відсутність законодавчої бази для ухвалення рішення.

Комісія у складі судді, юристів та юридичних фахівців має завершити розслідування у квітні.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди