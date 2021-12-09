Премьер Дании защищает решение правительства уничтожить миллионы норок для борьбы с пандемией

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в четверг встала на защиту своего решения о проведении общенациональной выбраковки на норковых фермах в стране год назад из-за опасений по поводу распространения коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации агентства Reuters.

В прошлом году правительство приказало уничтожить около 17 миллионов норок, чтобы предотвратить неконтролируемое распространение мутированного варианта коронавируса, почти уничтожив признанную в мировой индустрии моды отрасль.

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"К сожалению, год назад мы были вынуждены принять решение об уничтожении всех норок. Это было правильное решение, и теперь я отвечу на вопросы", - сказала она журналистам перед входом в суд, где заседает комиссия, проводящая расследование этого дела.

В то время как датчане в целом положительно оценили первоначальные шаги Фредериксен по борьбе с пандемией, правительство раскритиковали после того, как выяснилось, что не было никаких юридических оснований для уничтожения здоровых норок.

Развитие событий в конечном счете привело к отставке министра сельского хозяйства, тогда как парламент поручил выяснить, знали ли министры, включая премьера, об отсутствии законодательной базы для принятия решения.

Комиссия в составе судьи, юристов и юридических специалистов должна завершить расследование в апреле.

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