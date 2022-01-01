У Бельгії внаслідок вибуху в житловому будинку загинули чотири людини
Субота, 1 січня 2022, 16:27
У бельгійському місті Тюрнхаут на півночі країни завершили пошукові роботи після потужного вибуху у чотирьохповерховому житловому будинку, ймовірно через витік газу.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Soir.
Вибух стався ще вранці 31 грудня, пошукові роботи тривали до дня 1 січня. Вибухова хвиля вщент зруйнувала декілька квартир, обваливши стіни і перекриття між поверхами.
Пізно увечері рятувальники визволили з-під завалів живою та госпіталізували жінку. Їй пощастило обійтися без загрозливих для життя травм і з телефоном, вона сама зателефонувала рятувальним службам одразу після вибуху.
Протягом новорічної ночі під завалами знайшли чотирьох загиблих мешканців.
"Оскільки ми не отримували повідомлень про інших людей, які могли бути присутні у будівлі і зникли, ми зупиняємо пошукові операції", - повідомив вдень мер міста Поль ван М’єрт.
Найімовірнішою причиною вибуху вважають витік газу. Будівлю стабілізували та продовжують розчищати завали.
Раніше у грудні після спричиненого газом вибуху в житловому кварталі на Сицилії загинули 9 людей. Вибух стався ввечері у суботу 11 грудня і був такої сили, що зруйнував чотири будинки, а ще десятки прилеглих отримали ушкодження від вибухової хвилі.