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У Бельгії внаслідок вибуху в житловому будинку загинули чотири людини  

фото, відео
Субота, 1 січня 2022, 16:27

У бельгійському місті Тюрнхаут на півночі країни завершили пошукові роботи після потужного вибуху у чотирьохповерховому житловому будинку, ймовірно через витік газу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Soir.

Вибух стався ще вранці 31 грудня, пошукові роботи тривали до дня 1 січня. Вибухова хвиля вщент зруйнувала декілька квартир, обваливши стіни і перекриття між поверхами. 

Фото: Kristof Van Accom
Фото: Kristof Van Accom

Пізно увечері рятувальники визволили з-під завалів живою та госпіталізували жінку. Їй пощастило обійтися без загрозливих для життя травм і з телефоном, вона сама зателефонувала рятувальним службам одразу після вибуху. 

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Протягом новорічної ночі під завалами знайшли чотирьох загиблих мешканців. 

"Оскільки ми не отримували повідомлень про інших людей, які могли бути присутні у будівлі і зникли, ми зупиняємо пошукові операції", - повідомив вдень мер міста Поль ван М’єрт.

Найімовірнішою причиною вибуху вважають витік газу. Будівлю стабілізували та продовжують розчищати завали.

Раніше у грудні після спричиненого газом вибуху в житловому кварталі на Сицилії загинули 9 людей. Вибух стався ввечері у суботу 11 грудня і був такої сили, що зруйнував чотири будинки, а ще десятки прилеглих отримали ушкодження від вибухової хвилі. 

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Бельгія інциденти
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