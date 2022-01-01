В Бельгии в результате взрыва в жилом доме погибли четыре человека
Суббота, 1 января 2022, 16:27
В бельгийском городе Тюрнхаут на севере страны завершили поисковые работы после мощного взрыва в четырехэтажном жилом доме, вероятно из-за утечки газа.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Soir.
Взрыв произошел еще утром 31 декабря, поисковые работы продолжались до утра 1 января. Взрывная волна полностью разрушила несколько квартир, обрушив стены и перекрытия между этажами.
Поздним вечером спасатели освободили из-под завалов живой и госпитализировали женщину. Ей повезло обойтись без угрожающих жизни травм и остаться с телефоном, она сама позвонила спасательным службам сразу после взрыва.
В течение новогодней ночи под завалами нашли четырех погибших жителей.
"Поскольку мы не получали сообщений о других людях, которые могли присутствовать в здании и пропали, мы останавливаем поисковые операции", - сообщил днем мэр города Поль ван Мьерт.
Вероятной причиной взрыва считают утечку газа. Здание стабилизировали и продолжают расчищать завалы.
Ранее в декабре после вызванного газом взрыва в жилом квартале на Сицилии погибли 9 человек. Взрыв произошел вечером в субботу 11 декабря и был такой силы, что разрушил четыре дома, а еще десятки близлежащих получили повреждения от взрывной волны.