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В Бельгии в результате взрыва в жилом доме погибли четыре человека

фото, видео
Суббота, 1 января 2022, 16:27

В бельгийском городе Тюрнхаут на севере страны завершили поисковые работы после мощного взрыва в четырехэтажном жилом доме, вероятно из-за утечки газа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Soir.

Взрыв произошел еще утром 31 декабря, поисковые работы продолжались до утра 1 января. Взрывная волна полностью разрушила несколько квартир, обрушив стены и перекрытия между этажами.

 
Фото: Kristof Van Accom

Поздним вечером спасатели освободили из-под завалов живой и госпитализировали женщину. Ей повезло обойтись без угрожающих жизни травм и остаться с телефоном, она сама позвонила спасательным службам сразу после взрыва.

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В течение новогодней ночи под завалами нашли четырех погибших жителей.

"Поскольку мы не получали сообщений о других людях, которые могли присутствовать в здании и пропали, мы останавливаем поисковые операции", - сообщил днем ​​мэр города Поль ван Мьерт.

Вероятной причиной взрыва считают утечку газа. Здание стабилизировали и продолжают расчищать завалы.

Ранее в декабре после вызванного газом взрыва в жилом квартале на Сицилии погибли 9 человек. Взрыв произошел вечером в субботу 11 декабря и был такой силы, что разрушил четыре дома, а еще десятки близлежащих получили повреждения от взрывной волны.

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