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Франція на рік очолила сили швидкого реагування НАТО

Субота, 1 січня 2022, 17:07

Франція з 1 січня на один рік очолила сили швидкого реагування НАТО.

Про це йдеться у повідомленні Альянсу, пише "Європейська правда".

Об'єднана оперативна група підвищеної готовності (VJTF) - Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) - була створена у 2014 році у зв’язку з кризою на Близькому Сході та російською агресією проти України. Ця група може за лічені дні прибути на захист будь-кого із країн-членів Альянсу і має найвищу готовність серед усіх підрозділів сил реагування, що налічують близько 40 тисяч військових.

У 2022 році VJTF буде складатися із військових багатьох країн і налічувати кілька тисяч військовослужбовців.

"Ядром" сил стане франко-німецька бригада з 3500 військових, основну роль відіграватиме французький корпус швидкого реагування з Лілля. До сил швидкого реагування увійдуть також військові Польщі, Іспанії, Португалії та деяких інших країн. 

Лідерство у VJTF змінюється щороку за ротаційним принципом. У 2021 році цю роль обіймала Туреччина, а в 2023 році Францію змінить Німеччина.

Наприкінці грудня ЗМІ з посиланням на джерела в Альянсі повідомляли, що командування НАТО вперше вжило конкретних заходів і підвищило боєготовність своїх сил швидкого реагування з огляду на розгортання російських сил навколо України.

Нагадаємо, головний дипломат ЄС запропонував до 2025 року створити для Євросоюзу власні сили швидкого реагування для відповіді на гібридні атаки проти блоку.

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Альянс Франція
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