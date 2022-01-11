Демократы в Сенате США боятся ухудшения отношений с Берлином из-за санкций против "Северного потока-2"

Несколько сенаторов от Демократической партии США считают, что санкции в отношении российского газопровода "Северный поток-2", которые поддерживает сенатор-республиканец Тед Круз, могут помешать отношениям с Германией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд и советник президента Джо Байдена по глобальной энергетической безопасности Амос Хохштейн встретились в понедельник за закрытыми дверями с примерно 10 сенаторами-демократами, не определившимися по законопроекту Круза.

На этой неделе в Сенате ожидается голосование по законопроекту – это часть заключенного в прошлом месяце соглашения, по которому Круз согласился разблокировать назначение десятков кандидатур на должности послов. Соглашение требует, чтобы законопроект набрал 60 голосов. Законопроект также должен пройти Палату представителей и быть подписанным президентом Джо Байденом.

Несколько сенаторов заявили журналистам, что должностные лица администрации были убедительными. Сенатор Крис Мерфи заявил, что они доказывали, что законопроект Круза может повредить отношениям с новым правительством Германии в то время, когда Вашингтон нуждается в его поддержке, чтобы давить на Россию с целью предотвратить вторжение в Украину.

"Поправка Круза повысит вероятность российского вторжения. Нет смысла вводить санкции против нового немецкого правительства, когда они только что изменили свою позицию, чтобы отложить проект до лучших времен", - сказал он.

Трубопровод для доставки российского газа по Балтийскому морю в Германию был завершен в сентябре, но может быть утвержден не ранее середины года после того, как Германия замедлила его сертификацию.

Сенатор Дик Дурбин сказал, что законодательство, разработанное другим сенатором-демократом Робертом Менендесом, лучше и посылает "сильный сигнал Путину". Тем не менее, Дурбин сказал, что не знает, когда состоится голосование по закону Менендеса.

Сенатор Тим Кейн сказал, что если появится альтернатива законопроекту Круза, он хотел бы сравнить их.

Сенатор Джон Тестер не сказал, будет ли голосовать против законопроекта Круза, но отметил, что должностные лица Байдена высказали "очень заметное" мнение о необходимости поддержки Германии против повторного вторжения России в Украину.

Нед Прайс, спикер Госдепартамента, заявил на прошлой неделе, что законопроект Круза подорвет единый фронт в противодействии угрозам со стороны РФ.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение санкций против газопровода "Северный поток"-2.