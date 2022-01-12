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Литва оновила рекорд заражень коронавірусом

Середа, 12 січня 2022, 12:56

Литва приєдналася до низки європейських країн, які останньої доби зареєстрували нові максимуми заражень коронавірусом. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

У Литві, населення якої складає близько 2,8 млн осіб, за останню добу зареєстрували 4635 нових хворих. Це перший за час епідемії показник у понад 4 тисячі випадків. 

Померли за добу 6 пацієнтів з коронавірусом. Усі вони не були щеплені та були старшими 70 років.

У лікарнях перебувають 1079 хворих, з них 85 - у реанімаціях. 

Експерти вважають, що триваюча хвиля епідемії досягне піку в кінці січня з показниками понад 9000 хворих за добу.

Показник захворюваності за останні 14 днів досягнув 1281,7 випадків на 100 000 населення, а частка позитивних тестів серед усіх зроблених - 16,6%.  

Про рекордний приріст заражень минулої доби повідомляли також Франція, Німеччина, Австрія. Масштаби триваючої хвилі епідемії пов’язують з поширенням штаму "Омікрон".

У перший тиждень січня в Європі було зареєстровано понад 7 мільйонів нових випадків коронавірусу штаму "Омікрон".

У ВООЗ прогнозують, що найближчими тижнями на коронавірус перехворіє половина населення Європи.

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Литва Коронавірус

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