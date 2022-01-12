Литва обновила рекорд заражений коронавирусом

Литва присоединилась к ряду европейских стран, которые в последние сутки зарегистрировали новые максимумы заражений коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

В Литве, население которой составляет около 2,8 млн человек, за последние сутки зарегистрировали 4635 новых больных. Это первый за время эпидемии показатель более чем в 4 тысячах случаев.

Умерли за сутки шесть пациентов с коронавирусом. Все они не были привиты и старше 70 лет.

В больницах находятся 1079 больных, из них 85 – в реанимациях.

Эксперты считают, что продолжающаяся волна эпидемии достигнет пика в конце января с показателями более 9000 больных в сутки.

Показатель заболеваемости за последние 14 дней достиг 1281,7 случая на 100 000 населения, а доля положительных тестов среди всех проделанных – 16,6%.

О рекордном приросте заражений за прошедшие сутки сообщали также Франция, Германия, Австрия. Масштабы продолжающейся волны эпидемии связывают с распространением штамма "Омикрон".

В первую неделю января в Европе было зарегистрировано более 7 миллионов новых случаев коронавируса штамма "Омикрон".

В ВОЗ прогнозируют, что в ближайшие недели коронавирусом переболеет половина населения Европы.