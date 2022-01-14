Зеленский рассказал Джонсону о необходимости превентивных санкций против России

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьером Британии Борисом Джонсоном заявил о необходимости безотлагательного введения превентивного пакета санкций против России, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию Кремля.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, пишет "Европейская правда".

Зеленский в беседе заявил, что позиция западных стран в диалоге с Российской Федерацией должна оставаться жесткой и решительной, и что необходимо быть готовыми к безотлагательному введению превентивного пакета санкций против РФ для противодействия агрессивным намерениям Кремля.

Отметив роль друзей и партнеров Украины в вопросе урегулирования ситуации и недопущения эскалации российской агрессии, Зеленский подчеркнул, что никакие решения по Украине не должны приниматься без Украины.

На фоне нынешних вызовов безопасности Зеленский рассказал Джонсону о ситуации вокруг Украины.

Отдельно он сделал акцент на предпринимаемых шагах с целью достижения мира в пределах имеющихся переговорных форматов.

Зеленский проинформировал Джонсона о мерах, предпринятых украинской стороной для активизации переговорного процесса в рамках Нормандского формата. Он также сообщил о мирных инициативах Украины, в частности, относительно взаимного увольнения удерживаемых лиц.

Как сообщалось, переговоры, состоявшиеся между США и РФ в Женеве, а также между НАТО и РФ в Брюсселе на этой неделе, закрепили тактическое поражение россиян и подтвердили, что они не прибегают к полномасштабному военному вторжению, а лишь используют его угрозу как рычаг в переговорах.

Более подробно об этом – в видео на нашем Youtube-канале, а также в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко В НАТО сказали "нет": чем завершились и какие последствия будут иметь переговоры Альянса с РФ.

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