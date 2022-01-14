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Королівські особи Нідерландів не використовуватимуть золоту карету через зв'язок з колоніальним минулим

П'ятниця, 14 січня 2022, 14:17

Король Нідерландів Віллем-Александр оголосив, що члени королівської родини Нідерландів перестануть використовувати історичну золоту карету на тлі дебатів про її зв'язок з рабством.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації BBC.

Критики кажуть, що одну сторону карети прикрашено зображенням, яке прославляє колоніальне минуле країни.

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Карету традиційно використовувався для перевезення голландських монархів на відкриття парламенту.

Рішення ухвалили на тлі дебатів, що тривають у країні, з приводу її історії.

Суперечливе зображення, розміщене на автомобілі, називається "Данина з колоній". Воно зображує чорношкірих людей та азійців, один з яких стоїть на колінах. Вони пропонують товари, такі як какао та цукрова тростина, молодій білій жінці, яка символізує Нідерланди.

Поруч із нею сидить чоловік, який пропонує маленькому хлопчику книгу, яка символізувала дар Нідерландів від "цивілізації" своїм колоніям.

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В офіційному відео король Віллем-Александр визнав, що карета образлива для великої кількості людей, і закликав країну разом протистояти спадщині своєї колоніальної історії.

"Немає сенсу засуджувати і дискваліфікувати те, що сталося, через призму нашого часу. Проста заборона історичних об'єктів та символів, безумовно, теж не є рішенням. Натомість необхідні узгоджені зусилля, які йдуть глибше і займають більше часу. Зусилля, які нас поєднують, а не роз'єднують", - сказав король.

"Поки в Нідерландах живуть люди, які щодня відчувають біль дискримінації, минуле, як і раніше, кидатиме тінь на наш час", - додав він.

Карета не використовувалася вже кілька років і перебуває в Амстердамському музеї після тривалого проєкту реставрації минулого року.

Борці проти расизму в Нідерландах привітали цей крок, але закликали короля вжити подальших дій, щоб протистояти спадщині колоніалізму.

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Нідерланди ЄвроЖиття

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