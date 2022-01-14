Королевские особы Нидерландов не будут использовать золотую карету из-за связи с колониальным прошлым

Король Нидерландов Виллем-Александр объявил, что члены королевской семьи Нидерландов перестанут использовать историческую золотую карету на фоне споров о ее связи с рабством.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации BBC.

Критики говорят, что одна сторона кареты украшена изображением, прославляющим колониальное прошлое страны.

Карету традиционно использовался для перевозки голландских монархов на открытие парламента.

Решения приняли на фоне продолжающихся в стране дебатов по поводу ее истории.

Противоречивое изображение, размещенное на карете, называется "Дань из колоний". Оно изображает чернокожих людей и азиатов, один из которых стоит на коленях. Они предлагают товары, такие как какао и сахарный тростник, молодой белой женщине, символизирующей Нидерланды.

Рядом с ней сидит мужчина, предлагающий маленькому мальчику книгу, символизировавшую дар Нидерландов от "цивилизации" своим колониям.

В официальном видео король Виллем-Александр признал, что карета оскорбительна для большого количества людей, и призвал страну вместе противостоять наследию своей колониальной истории.

"Нет смысла осуждать и дисквалифицировать произошедшее через призму нашего времени. Простой запрет исторических объектов и символов, безусловно, тоже не является решением. Необходимы согласованные усилия, которые идут глубже и занимают больше времени. Усилия, которые нас объединяют, а не разъединяют", - сказал король.

"Пока в Нидерландах живут люди, ежедневно испытывающие боль дискриминации, прошлое по-прежнему будет бросать тень на наше время", - добавил он.

Карета не использовалась уже несколько лет и находится в Амстердамском музее после продолжительного проекта реставрации в прошлом году.

Борцы против расизма в Нидерландах приветствовали этот шаг, но призвали короля предпринять дальнейшие действия, чтобы противостоять наследию колониализма.

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