Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Королевские особы Нидерландов не будут использовать золотую карету из-за связи с колониальным прошлым

Пятница, 14 января 2022, 14:17

Король Нидерландов Виллем-Александр объявил, что члены королевской семьи Нидерландов перестанут использовать историческую золотую карету на фоне споров о ее связи с рабством.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации BBC.

Критики говорят, что одна сторона кареты украшена изображением, прославляющим колониальное прошлое страны.

Почему королеву Британии лишили прав в ее бывшей колонии

Карету традиционно использовался для перевозки голландских монархов на открытие парламента.

Решения приняли на фоне продолжающихся в стране дебатов по поводу ее истории.

Противоречивое изображение, размещенное на карете, называется "Дань из колоний". Оно изображает чернокожих людей и азиатов, один из которых стоит на коленях. Они предлагают товары, такие как какао и сахарный тростник, молодой белой женщине, символизирующей Нидерланды.

Рядом с ней сидит мужчина, предлагающий маленькому мальчику книгу, символизировавшую дар Нидерландов от "цивилизации" своим колониям.

Орбан напомнил Нидерландам о колониализме из-за критики нового закона о ЛГБТ

В официальном видео король Виллем-Александр признал, что карета оскорбительна для большого количества людей, и призвал страну вместе противостоять наследию своей колониальной истории.

"Нет смысла осуждать и дисквалифицировать произошедшее через призму нашего времени. Простой запрет исторических объектов и символов, безусловно, тоже не является решением. Необходимы согласованные усилия, которые идут глубже и занимают больше времени. Усилия, которые нас объединяют, а не разъединяют", - сказал король.

"Пока в Нидерландах живут люди, ежедневно испытывающие боль дискриминации, прошлое по-прежнему будет бросать тень на наше время", - добавил он.

Карета не использовалась уже несколько лет и находится в Амстердамском музее после продолжительного проекта реставрации в прошлом году.

Борцы против расизма в Нидерландах приветствовали этот шаг, но призвали короля предпринять дальнейшие действия, чтобы противостоять наследию колониализма.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Нидерланды ЕвроЖизнь

Статьи

Похмелье для премьера: как нарушение карантина может стоить должности Борису Джонсону

Из-за скандалов, связанных с нарушением карантина, Борис Джонсон сейчас ближе к отставке, чем когда-либо с момента своего назначения на премьерский пост (укр.)
14 января 2022 — Егор Брайлян, для Европейской правды

В НАТО сказали "нет": что уже изменили и к чему приведут переговоры Запада с РФ

Альянс оказался не готов идти на уступки. По сути, есть только одна договоренность, которой достигли НАТО, США и РФ за два дня переговоров.
13 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Как ЕС должен ответить на российскую угрозу: статья главы европейской дипломатии

Дальнейшие шаги против Украины будут иметь реальную цену и серьезные последствия для РФ. У ЕС есть пути и средства для продвижения наших интересов и интересов наших партнеров (укр.)
12 января 2022 — Жозеп Боррель, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности