Ексміністра оборони Данії звинуватили у розголошенні секретних розвідданих

Колишньому міністру оборони Данії Клаусу Йорту Фредеріксену висунуто звинувачення у справі про витік секретних розвідданих.

Про це пише Politiken, повідомляє "Європейська правда".

"Я можу підтвердити, що мені висунули звинувачення за статтею 109 Кримінального кодексу за порушення меж моєї свободи вираження думок. Я висловився як член парламенту з політичного питання, і зараз мені нічого додати. Але я й думати не міг про те, щоб зробити щось, що могло б зашкодити Данії чи інтересам Данії", - заявив Фредеріксен.

У своїй заяві він не уточнює, у чому саме його звинувачують.

Розділ 109 — це те саме положення Кримінального кодексу, за яким звинувачується колишній глава військової розвідки Данії Ларс Фіндсен. В даний час він перебуває під вартою.

Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років.

Данські ЗМІ пишуть, що обґрунтування звинувачення Фредеріксена, очевидно, слід шукати в інтерв’ю, яке він раніше давав Weekendavisen та TV2.

В інтерв’ю Weekendavisen у 2020 році він визнав, що його, як міністра оборони, повідомили про таємну співпрацю зі Сполученими Штатами, "де громадяни Данії можуть потрапити в біду", але не вдавався в деталі.

Через рік в інтерв'ю TV 2 він прямо підтвердив, що йому відомо, що Данія співпрацює зі Сполученими Штатами у сфері спостереження.

"Якщо SMS, електронна пошта чи щось інше надходить з адреси в Росії на адресу у Франції, воно проходить через Данію, але цілком можливо, що ви не помітили, що там був данський телефонний номер", – сказав він тоді.

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