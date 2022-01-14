Экс-министра обороны Дании обвинили в разглашении секретных разведданных

Бывшему министру обороны Дании Клаусу Йорту Фредериксену предъявлено обвинение по делу об утечке секретных разведданных.

Об этом пишет Politiken, сообщает "Европейская правда".

"Я могу подтвердить, что мне предъявлено обвинение по статье 109 Уголовного кодекса за нарушение границ моей свободы выражения мнений. Я высказался как член парламента по политическому вопросу, и в настоящее время мне больше нечего добавить. Но я и думать не мог о том, чтобы сделать что-то, что могло бы навредить Дании или интересам Дании", — заявил Фредериксен.

В своем заявлении он не уточняет, в чем именно его обвиняют.

Раздел 109 — это то же положение Уголовного кодекса, по которому обвиняется бывший глава военной разведки Дании Ларс Финдсен. В настоящее время он находится под стражей.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Датские СМИ пишут, что обоснование обвинения Фредериксена, очевидно, следует искать в интервью, которое он давал ранее Weekendavisen и TV2.

В интервью Weekendavisen в 2020 году он признал, что его как министра обороны информировали о тайном сотрудничестве с Соединенными Штатами, "где граждане Дании могут попасть в беду", но не вдавался в детали.

Через год в интервью TV 2 он подтвердил, что ему известно, что Дания сотрудничает с Соединенными Штатами в сфере наблюдения.

"Если SMS, электронная почта или что-то другое поступает с адреса в России во Францию, оно проходит через Данию, но вполне возможно, что вы не заметили, что там был датский телефонный номер", - сказал он тогда.