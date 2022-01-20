Наймолодша очільниця Європарламенту: що чекати Україні від Роберти Метсоли

У Європарламенту – нова очільниця. 18 січня депутати 458 голосами з 616 підтримали кандидатуру Роберти Метсоли з Мальти, яка тимчасово очолювала Європарламент після смерті президента Давіда Сассолі.

Про те, що про неї відомо, читайте у статті журналістки "Європейської правди" Марії Ємець "Допомогти європейцям повірити в Європу": чого чекати від нової голови Європарламенту.

Роберта Метсола (до шлюбу – Тедеско Тріккас) за освітою юристка і спеціалізується на європейському законодавстві.

Курс, який врешті привів її на найвищу посаду в Європарламенті, Роберта взяла фактично ще у студентські роки. Вона навчалася в Коледжі Європи у Брюгге, де готують до роботи в інституціях ЄС, студенткою брала участь у роботі кількох мальтійських молодіжних об’єднань, а згодом була обрана лідеркою студентської гілки Європейської народної партії – Європейських демократичних студентів (European Democrat Students).

На рідній Мальті Роберта Метсола долучилася до Націоналістичної партії, брала участь у кампанії на підтримку членства Мальти у ЄС перед референдумом 2003 року, була радницею в уряді, працювала аташе з юридичних питань при постійному представництві Мальти у Євросоюзі.

Після двох невдалих спроб пройти до Європарламенту Метсола врешті стала євродепутаткою у 2013 році, а з минулого року була обрана віцеспікеркою.

Разом із чоловіком, фіном Укко Метсолою, вони склали перший випадок, коли обидва члени подружжя обиралися депутатами до Європарламенту від двох різних країн.

Роберта Метсола входить до фракції Європейської народної партії. Тож у більшості питань вона поділяє спільну позицію ЄНП, зокрема повагу до демократичних прав і свобод, у тому числі прав ЛГБТІ.

У Європарламенті Метсола займалася питаннями свободи ЗМІ, прав людини і жінок зокрема, міграції, верховенства права (у тому числі виступила співініціаторкою кількох резолюцій щодо конфлікту Польщі з ЄС).

Як представниця Мальти, вона також постійно повертала у фокус уваги розслідування вбивства мальтійської журналістки-розслідувачки Дафне Каруани Галіції.

У 2019 році Метсола через це демонстративно відмовилася потиснути руку тодішньому прем’єру Мальти Джозефу Мускату.

Більше про нову очільницю Європарламенту – в матеріалі Марії Ємець "Допомогти європейцям повірити в Європу": чого чекати від нової голови Європарламенту.