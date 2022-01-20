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Самая молодая глава Европарламента: чего ждать Украине от Роберты Метсолы

Аналитика коротко
Четверг, 20 января 2022, 17:06

У Европарламента – новый председатель. 18 января депутаты 458 голосами из 616 поддержали кандидатуру Роберты Метсолы из Мальты, временно возглавлявшей Европарламент после смерти президента Давида Сассоли.

О том, что о ней известно, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Марии Емец "Помочь европейцам поверить в Европу": чего ждать от нового главы Европарламента.

Роберта Метсола (до брака – Тедеско Триккас) юрист по образованию и специализируется на европейском законодательстве.

Курс, который привел ее на высшую должность в Европарламенте, Роберта взяла фактически еще в студенческие годы. Она училась в Колледже Европы в Брюгге, где готовилась к работе в институтах ЕС, студенткой участвовала в работе нескольких мальтийских молодежных объединений, а впоследствии была избрана лидером студенческой ветви Европейской народной партии – Европейских демократических студентов (European Democrat Students).

На родной Мальте Роберта Метсола присоединилась к Националистической партии, участвовала в кампании в поддержку членства Мальты в ЕС перед референдумом 2003 года, была советницей в правительстве, работала атташе по юридическим вопросам при постоянном представительстве Мальты в Евросоюзе.

После двух неудачных попыток пройти в Европарламент Метсола стала евродепутаткой в ​​2013 году, а с прошлого года была избрана вице-спикером.

Вместе с мужем, финном Укко Метсолой, они стали первым случаем, когда оба супруга избирались депутатами в Европарламент от двух разных стран.

Роберта Метсола входит во фракцию Европейской народной партии. Поэтому в большинстве вопросов она разделяет общую позицию ЕНП, в частности, уважение к демократическим правам и свободам, в том числе правам ЛГБТИ.

В Европарламенте Метсола занималась вопросами свободы СМИ, прав человека и женщин, в частности, миграции, верховенства права (в том числе выступила соинициатором нескольких резолюций по поводу конфликта Польши с ЕС).

Как представительница Мальты она также постоянно возвращала в фокус внимания расследование убийства мальтийской журналистки-расследовательницы Дафне Каруаны Галиции.

В 2019 году Метсола из-за этого демонстративно отказалась пожать руку тогдашнему премьеру Мальты Джозефу Мускату.

Больше о новой главе Европарламента – в материале Марии Емец "Помочь европейцам поверить в Европу": чего ждать от нового главы Европарламента.

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