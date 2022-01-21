Глава МЗС Іспанії заявив про єдність ЄС щодо кризи довкола України

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що європейці мають єдину позицію щодо кризи, пов'язаної з нарощуванням російських військових на українському кордоні, і що Іспанія наполягає на діалозі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Давайте дамо діалогу шанс. Саме цього домагається Іспанія. Якщо діалог не принесе плодів, звичайно, Іспанія підтримає своїх європейських партнерів і своїх союзників по НАТО, об'єднаних у стримуванні", - сказав він у п'ятницю в Мадриді.

Як повідомлялося, Іспанія направила військові кораблі для приєднання до військово-морських сил НАТО в Середземному та Чорному морях, оскільки напруга в регіоні зростає через нарощування російських військових на українському кордоні.

Іспанія вирішила зробити внесок у військове розгортання НАТО у Східній Європі після того, як міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес та держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили скоординовану відповідь на загрозу Україні з боку Росії у Вашингтоні у вівторок.

Нагадаємо, цього тижня Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії.

Йдеться про легку протитанкову зброю наступного покоління (NLAW), яка може знищити танк на відстані 800 метрів і пробити броню товщиною понад 500 мм.

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