Глава МИД Испании заявил о единстве ЕС в кризисе вокруг Украины

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что европейцы имеют единую позицию по поводу кризиса, связанного с наращиванием российских военных на украинской границе, и что Испания настаивает на диалоге.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Давайте дадим диалогу шанс. Именно этого добивается Испания. Если диалог не принесет плоды, конечно, Испания поддержит своих европейских партнеров и своих союзников по НАТО, объединенных в сдерживании", - сказал он в пятницу в Мадриде.

Как сообщалось, Испания направила военные корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО в Средиземном и Черном морях, поскольку напряжение в регионе растет из-за наращивания российских военных на украинской границе.

Испания решила внести вклад в военное развертывание НАТО в Восточной Европе после того, как министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили скоординированный ответ на угрозу Украине со стороны России в Вашингтоне во вторник.

Напомним, на этой неделе Британия начала поставки Украине противотанкового оружия, чтобы помочь ей защититься от потенциального вторжения России.

Речь идет о легком противотанковом оружии следующего поколения (NLAW), которое может уничтожить танк на расстоянии 800 метров и пробить броню толщиной более 500 мм.

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