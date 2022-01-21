Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Глава МИД Испании заявил о единстве ЕС в кризисе вокруг Украины

Пятница, 21 января 2022, 11:42

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что европейцы имеют единую позицию по поводу кризиса, связанного с наращиванием российских военных на украинской границе, и что Испания настаивает на диалоге.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Давайте дадим диалогу шанс. Именно этого добивается Испания. Если диалог не принесет плоды, конечно, Испания поддержит своих европейских партнеров и своих союзников по НАТО, объединенных в сдерживании", - сказал он в пятницу в Мадриде.

Как сообщалось, Испания направила военные корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО в Средиземном и Черном морях, поскольку напряжение в регионе растет из-за наращивания российских военных на украинской границе.

Испания решила внести вклад в военное развертывание НАТО в Восточной Европе после того, как министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили скоординированный ответ на угрозу Украине со стороны России в Вашингтоне во вторник.

Напомним, на этой неделе Британия начала поставки Украине противотанкового оружия, чтобы помочь ей защититься от потенциального вторжения России.

Речь идет о легком противотанковом оружии следующего поколения (NLAW), которое может уничтожить танк на расстоянии 800 метров и пробить броню толщиной более 500 мм.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Испания Россия

Статьи

Что делать, если вы потеряли паспорт за границей? Инструкция и лайфхаки

Как вернуться в Украину без паспорта? Этот текст нужно прочесть каждому, кто по крайней мере иногда ездит за границу.
21 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Первая годовщина Байдена: где выиграл, а где проиграл президент США

Что удалось Джо Байдену, а что нет? С какими результатами президент США подошел к своей первой годовщине в должности? (укр.)
20 января 2022 — Владимир Дубовик, для Европейской правды

"Помочь европейцам поверить в Европу": чего ждать от нового главы Европарламента

Впервые евроинституцию возглавила представительница Мальты – наименьшей страны ЕС. Кто такая Роберта Метсола, что она обещает и с чем будет бороться во главе Европарламента? (укр.)
20 января 2022 — Мария Емец, Европейская правда