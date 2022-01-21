Рада ЄС у понеділок не ухвалюватиме рішення про конкретні санкції проти РФ - дипломат

Рада ЄС з питань закордонних справ, яка відбудеться в Брюсселі 24 січня, не ухвалюватиме рішень про конкретні санкції проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у п'ятницю у Брюсселі сказав журналістам високопоставлений європейський дипломат, якого цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Анонсуючи порядок денний Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, він повідомив, що на розгляд буде винесено три питання: Сирія, Лівія та ситуація у сфері безпеки у Європі. Причому в обговоренні останнього питання через віртуальний зв'язок візьме участь державний секретар США Ентоні Блінкен.

Відповідаючи на запитання, чи обговорюватимуться санкції для РФ, і якими вони можуть бути, співрозмовник сказав, що у понеділок міністри не обговорюватимуть санкції, але в самому ЄС є згода щодо того, що ЄС буде реагувати, якщо щось трапиться в Україні.

"Щодо Росії ми змогли сформулювати спільну політику, і всі держави-члени мають розуміння того, в чому полягає інтерес ЄС, і те, що він у їхніх власних національних інтересах. Цього разу не буде винятків (різних позицій серед країн ЄС). Навпаки – цього разу буде навіть вражаючий рівень єдності", - сказав співрозмовник.

При цьому дипломат уточнив, що в ЄС обговорюються різні можливості для санкцій, але конкретних рішень немає.

"Тригером буде агресія Росії щодо України. Ми побачимо, яким буде характер цих агресивних дій, але будь-які агресивні дії будуть зустрінуті реакцією", - наголосив він.

За словами європейця, деякі санкції можуть бути введені в дію негайно, для інших знадобиться деякий час, але "більшість з них набирають чинності безпосередньо в день публікації рішення".

Відповідаючи на запитання, чи вважатиметься актом агресії, якщо Держдума РФ визнає окуповані території Донецька та Луганська незалежними республіками, європейський дипломат зазначив, що такі дії будуть "політичною заявою російського парламенту".

Раніше повідомлялось, що міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі у понеділок затвердять рішення, у якому пообіцяють "масштабні наслідки" і "серйозну ціну" для Росії у випадку будь-якої подальшої агресії проти України.