Совет ЕС в понедельник не будет принимать решения о конкретных санкциях против РФ - дипломат

Совет ЕС по иностранным делам, который состоится в Брюсселе 24 января, не будет принимать решения о конкретных санкциях против России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в пятницу в Брюсселе сказал журналистам высокопоставленный европейский дипломат, цитируемый агентством "Интерфакс-Украина".

Анонсируя повестку дня Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, он сообщил, что на рассмотрение будут вынесены три вопроса: Сирия, Ливия и ситуация в сфере безопасности в Европе. Причем в обсуждении последнего вопроса по виртуальной связи примет участие государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Отвечая на вопрос, будут ли обсуждаться санкции для РФ, и какими они могут быть, собеседник сказал, что в понедельник министры не будут обсуждать санкции, но в самом ЕС есть согласие на то, что ЕС будет реагировать, если что-нибудь случится в Украине.

"По России мы смогли сформулировать общую политику, и все государства-члены имеют понимание того, в чем заключается интерес ЕС, и то, что он в их собственных национальных интересах. На этот раз не будет исключений (разных позиций среди стран ЕС). Наоборот – в этот раз будет даже поразительный уровень единства", - сказал собеседник.

При этом дипломат уточнил, что в ЕС обсуждаются разные возможности санкций, но конкретных решений нет.

"Триггером будет агрессия России в отношении Украины. Мы увидим, каким будет характер этих агрессивных действий, но любые агрессивные действия будут встречены реакцией", - подчеркнул он.

По словам европейца, некоторые санкции могут быть введены в действие немедленно, для других потребуется некоторое время, но "большинство из них вступают в силу непосредственно в день публикации решения".

Отвечая на вопрос, будет ли считаться актом агрессии, если Госдума РФ признает оккупированные территории Донецка и Луганска независимыми республиками, европейский дипломат отметил, что такие действия будут "политическим заявлением российского парламента".

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Евросоюза на встрече в понедельник утвердят решение, в котором пообещают "масштабные последствия" и "серьезную цену" для России в случае любой дальнейшей агрессии против Украины.