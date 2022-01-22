США эвакуируют семьи сотрудников посольства в Украине - СМИ

Государственный департамент США приказал семьям сотрудников посольства в Украине приступить к эвакуации из страны уже в понедельник.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Fox News со ссылкой на официальные лица США.

Ожидается, что на следующей неделе Госдепартамент также предложит американцам начать вылет из Украины коммерческими рейсами, "пока они доступны", сказал один чиновник.

22 января в Украину прибыла первая из нескольких партий пакета оборонной помощи США на сумму $200 миллионов.

Кроме того, стало известно, что США планируют передать Украине пять вертолетов.

На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры в Женеве главой МИД РФ Сергеем Лавровым, по итогам которых стороны не пришли к договоренностям о деэскалации на границе Украины.

Напомним, в ответ на агрессивные действия России Латвия, Литва и Эстония решили предоставить Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin.

Кроме того, Чехия планирует предоставить Украине боеприпасы калибра 152 мм для тяжелой артиллерии.

Британия на этой неделе начала поставки Украине противотанкового оружия, чтобы помочь ей защититься от потенциального вторжения России.

В то же время Германия неоднократно отказывалась поставлять Украине вооружение на фоне напряженных отношений Киева и Москвы. Позиция Берлина такова: летальное оружие не будет поставлено, заявил официальный представитель правительства Штеффен Гебештрайт.

Отказ Берлина относится также к оборонному вооружению, если его можно использовать как летальное.

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