Німеччина зосередиться на економічній стабілізації України - глава МЗС

Для уряду Німеччини зараз важливо передусім зосередитися на економічній стабілізації України та подбати, щоб нинішнє напруження не відлякувало інвестиції.

Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Оскільки ми перевіряємо різні сценарії, на цей момент важливо, щоб ми передусім брали до уваги економічну ситуацію в Україні. Це означає, що економічна стабілізація України є для мене одним із вирішальних заходів, які чітко слід зробити з боку Німеччини. З точки зору фінансової та економічної підтримки ми стоїмо на боці України", - сказала Бербок.

Міністр не уточнила, чому саме її непокоїть економічна стабільність України у теперішній ситуації. Однак вона додала, що нинішня напруженість не повинна призвести до відлякування інвестицій в Україну.

Водночас глава МЗС Німеччини знову застерегла Росію від нападу на Україну: "Будь-яка подальша форма агресії з боку російського уряду викличе чітку спільну відповідь з боку нас, як європейців, разом з американцями та в рамках НАТО".

За її словами, ця реакція включатиме фінансові заходи. Однак коли її запитали про можливість відключення Росії від платіжної системи SWIFT, вона повторила свою позицію, що "найжорсткіший кийок" не завжди є "найрозумнішим" засобом.

"Нам треба розглядати такі фінансові заходи, які би мали найбільший ефект", - сказала Бербок.

Нагадаємо, 22 січня прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер висловився проти жорстких санкцій проти Росії, заявивши, що вона не є ворогом Європи, та висловив переконання, що найближчим часом не може бути й мови про вступ України до НАТО.

Також Німеччина відмовилася від постачання зброї Україні. У неділю командувач ВМС Німеччини пішов у відставку через свою заяву про Путіна та Україну.

Повне відео виступу віцеадмірала дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди".

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