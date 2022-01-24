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Германия сосредоточится на экономической стабилизации Украины – глава МИД

Понедельник, 24 января 2022, 13:31

Для правительства Германии сейчас важно, прежде всего, сосредоточиться на экономической стабилизации Украины и позаботиться, чтобы нынешняя напряженность не отпугивала инвестиции.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Поскольку мы проверяем разные сценарии, на данный момент важно, чтобы мы прежде всего принимали во внимание экономическую ситуацию в Украине. Это значит, что экономическая стабилизация Украины является для меня одной из решающих мер, которые четко следует предпринять со стороны Германии. С точки зрения финансовой и экономической поддержки мы - на стороне Украины", – сказала Бербок.

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Министр не уточнила, почему именно ее беспокоит экономическая стабильность Украины в сложившейся ситуации. Однако она добавила, что нынешняя напряженность не должна привести к отпугиванию инвестиций в Украину.

В то же время глава МИД Германии снова предостерегла Россию от нападения на Украину: "Любая дальнейшая форма агрессии со стороны российского правительства вызовет четкий общий ответ со стороны нас, как европейцев, вместе с американцами и в рамках НАТО".

По ее словам, данная реакция будет включать финансовые меры. Однако когда ее спросили о возможности отключения России от платежной системы SWIFT, она повторила свою позицию, что "самая жесткая дубинка" - не всегда самое разумное средство.

"Нам нужно рассматривать такие финансовые меры, которые бы имели наибольший эффект", – сказала Бербок.

Напомним, 22 января премьер-министр Баварии Маркус Зедер высказался против жестких санкций в отношении России, заявив, что она не является врагом Европы, и выразил убеждение, что в ближайшее время не может быть и речи о вступлении Украины в НАТО.

Также Германия отказалась от поставок оружия Украине. В воскресенье командующий ВМС Германии ушел в отставку после своего заявления о Путине и Украине.

Полное видео выступления вице-адмирала смотрите на Youtube-канале "Европейской правды".

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