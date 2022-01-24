У посольстві Франції прокоментували можливу евакуацію з України

Посольство Франції в Україні взяло до відома повідомлення США про репатріацію неосновного дипломатичного персоналу зі свого посольства в Києві та їхніх сімей, продовжує консультації з партнерами та готове адаптувати свою позицію відповідно до розвитку ситуації у сфері безпеки.

Про це заявили у посольстві Франції у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна", передає "Європейська правда".

"В оновлених порадах для мандрівників ми вже висловили стурбованість щодо посилення російської військової присутності на кордонах з Україною та рекомендації щодо підвищеної пильності, адресовані нашим співвітчизникам в Україні або охочим туди поїхати", - сказали у посольстві.

У диппредставництві наголосили, що "продовжують стежити за розвитком подій з максимальною пильністю".

"Ми продовжуємо тісні консультації з усіма нашими партнерами, особливо європейськими, і готові адаптувати нашу позицію відповідно до розвитку ситуації у сфері безпеки", - зазначили в посольстві.

Як повідомлялося, низка країн ЄС не мають наміру наслідувати приклад США і Британії і евакуйовувати співробітників своїх посольств у Києві.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у свою чергу заявив Європейський Союз не бачить причин для евакуації сімей дипломатів або співробітників свого представництва з України.

"Ми не плануємо робити те саме, що і США, оскільки ми не бачимо для цього якихось конкретних причин. Доки тривають переговори (з Росією. - Ред.), я не думаю, що ми маємо причини залишати Україну", - сказав Боррель.

Нагадаємо, Держдеп США оприлюднив заяву про наказ евакуюватися з України родичам своїх дипломатів та про дозвіл на виїзд частини своїх чинних співробітників.

У Міністерстві закордонних справ України назвали передчасним рішення Держдепу США вивозити з Києва родини співробітників та зауважили, що у безпековій ситуації фактично не сталося змін.

Раніше повідомлялося, що Німеччина також готує план евакуації сімей дипломатів з України.

Велика Британія також відкликає частину співробітників посольства в Україні та членів їхніх сімей у відповідь на "зростаючу загрозу" з боку Росії.

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