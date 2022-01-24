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В посольстве Франции прокомментировали возможную эвакуацию из Украины

Понедельник, 24 января 2022, 14:30

Посольство Франции в Украине приняло к сведению сообщение США о репатриации неосновного дипломатического персонала из своего посольства в Киеве и их семей, продолжает консультации с партнерами и готово адаптировать свою позицию в соответствии с развитием ситуации в сфере безопасности.

Об этом заявили в посольстве Франции в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина", передает "Европейская правда".

"В обновленных советах для путешественников мы уже выразили обеспокоенность по поводу усиления российского военного присутствия на границах с Украиной и рекомендации по повышенной бдительности, адресованные нашим соотечественникам в Украине или желающим туда поехать", - сказали в посольстве.

В диппредставительстве подчеркнули, что "продолжают следить за развитием событий с максимальной бдительностью".

"Мы продолжаем тесные консультации со всеми нашими партнерами, особенно европейскими, и готовы адаптировать нашу позицию в соответствии с развитием ситуации в сфере безопасности", - отметили в посольстве.

Как сообщалось, ряд стран ЕС не намерены следовать примеру США и Британии и эвакуировать сотрудников своих посольств в Киеве.

В частности, об отсутствии намерений вывозить дипломатов из Украины заявили в Латвии, Чехии, Эстонии, Дании.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в свою очередь заявил, что Европейский Союз не видит причин для эвакуации семей дипломатов или сотрудников своего представительства из Украины.

"Мы не планируем делать то же, что и США, поскольку мы не видим для этого каких-либо конкретных причин. Пока продолжаются переговоры (с Россией. - Ред.), я не думаю, что у нас есть причины покидать Украину", - сказал Боррель.

Напомним, Госдеп США обнародовал заявление о приказе эвакуироваться из Украины семьям своих дипломатов и о разрешении на выезд части своих действующих сотрудников.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали преждевременным решение Госдепа США вывозить из Киева семьи сотрудников и заметили, что в ситуации безопасности фактически не произошло изменений.

Ранее сообщалось, что Германия также готовит план эвакуации семей дипломатов из Украины.

Великобритания также отзывает часть сотрудников посольства в Украине и членов их семей в ответ на растущую угрозу со стороны России.

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