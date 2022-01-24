Угорщина не вірить у напад Росії на Київ: не планує евакуювати посольство

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його відомство не має планів евакуації дипломатів чи членів їхніх родин з України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Hirado.hu.

За його словами, слід уникати нової холодної війни та розпалювання атмосфери холодної війни, оскільки вона вже мала трагічні наслідки в Центральній Європі. . "Ми не хочемо стати жертвою будь-якого конфлікту Сходу та Заходу", – сказав Сійярто.

Він зазначив, що на цій основі угорський уряд виступає проти будь-яких кроків, які б загострили ситуацію, але водночас підтримує дипломатичні зусилля, заходи щодо врегулювання конфлікту шляхом переговорів та прямі переговори замість інформаційно-роз’яснювальної роботи.

"Було б добре покінчити з усілякими істериками", – сказав міністр.

Сійярто також повідомив, що поки що не планується евакуація дипломатів чи членів сімей посольства Угорщини в Києві, а також що зміни в туристичних порадах не стоять на порядку денному.

Він зазначив, що оцінка ситуації в Україні не є абсолютно однаковою для кожного союзника по НАТО, і що немає повного консенсусу щодо можливих заходів.

Як повідомлялося, низка країн ЄС не мають наміру наслідувати приклад США і Британії і евакуйовувати співробітників своїх посольств у Києві.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у свою чергу заявив Європейський Союз не бачить причин для евакуації сімей дипломатів або співробітників свого представництва з України.

"Ми не плануємо робити те саме, що і США, оскільки ми не бачимо для цього якихось конкретних причин. Доки тривають переговори (з Росією. - Ред.), я не думаю, що ми маємо причини залишати Україну", - сказав Боррель.

Нагадаємо, Держдеп США оприлюднив заяву про наказ евакуюватися з України родичам своїх дипломатів та про дозвіл на виїзд частини своїх чинних співробітників.

У Міністерстві закордонних справ України назвали передчасним рішення Держдепу США вивозити з Києва родини співробітників та зауважили, що у безпековій ситуації фактично не сталося змін.

Раніше повідомлялося, що Німеччина також готує план евакуації сімей дипломатів з України.

Велика Британія також відкликає частину співробітників посольства в Україні та членів їхніх сімей у відповідь на "зростаючу загрозу" з боку Росії.

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