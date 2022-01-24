Венгрия не верит в нападение России на Киев: не планирует эвакуировать посольство

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что у его ведомства нет планов эвакуации дипломатов или членов их семей из Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Hirado.hu.

По его словам, следует избегать новой холодной войны и разжигания атмосферы холодной войны, поскольку она уже имела трагические последствия в Центральной Европе. "Мы не хотим стать жертвой какого-либо конфликта Востока и Запада", – сказал Сийярто.

Он отметил, что на этой основе венгерское правительство выступает против любых шагов, обостряющих ситуацию, но в то же время поддерживает дипломатические усилия, меры по урегулированию конфликта путем переговоров и прямые переговоры вместо информационно-разъяснительной работы.

"Было бы хорошо покончить со всяческими истериками", – сказал министр.

Сийярто также сообщил, что пока не планируется эвакуация дипломатов или членов семей посольства Венгрии в Киеве, а также что изменения в советах туристам не стоят на повестке дня.

Он отметил, что оценка ситуации в Украине не абсолютно одинакова для каждого союзника по НАТО, и что нет полного консенсуса относительно возможных мер.

Как сообщалось, ряд стран ЕС не намерены следовать примеру США и Британии и эвакуировать сотрудников своих посольств в Киеве.

В частности, об отсутствии намерений вывозить дипломатов из Украины заявили в Латвии, Чехии, Эстонии, Дании.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в свою очередь заявил, что Европейский Союз не видит причин для эвакуации семей дипломатов или сотрудников своего представительства из Украины.

"Мы не планируем делать то же, что и США, поскольку мы не видим для этого каких-либо конкретных причин. Пока продолжаются переговоры (с Россией. - Ред.), я не думаю, что у нас есть причины покидать Украину", - сказал Боррель.

Напомним, Госдеп США обнародовал заявление о приказе эвакуироваться из Украины семьям своих дипломатов и о разрешении на выезд части своих действующих сотрудников.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали преждевременным решение Госдепа США вывозить из Киева семьи сотрудников и заметили, что в ситуации безопасности фактически не произошло изменений.

Ранее сообщалось, что Германия также готовит план эвакуации семей дипломатов из Украины.

Великобритания также отзывает часть сотрудников посольства в Украине и членов их семей в ответ на растущую угрозу со стороны России.

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