Венгрия не верит в нападение России на Киев: не планирует эвакуировать посольство
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что у его ведомства нет планов эвакуации дипломатов или членов их семей из Украины.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Hirado.hu.
По его словам, следует избегать новой холодной войны и разжигания атмосферы холодной войны, поскольку она уже имела трагические последствия в Центральной Европе. "Мы не хотим стать жертвой какого-либо конфликта Востока и Запада", – сказал Сийярто.
Он отметил, что на этой основе венгерское правительство выступает против любых шагов, обостряющих ситуацию, но в то же время поддерживает дипломатические усилия, меры по урегулированию конфликта путем переговоров и прямые переговоры вместо информационно-разъяснительной работы.
"Было бы хорошо покончить со всяческими истериками", – сказал министр.
Сийярто также сообщил, что пока не планируется эвакуация дипломатов или членов семей посольства Венгрии в Киеве, а также что изменения в советах туристам не стоят на повестке дня.
Он отметил, что оценка ситуации в Украине не абсолютно одинакова для каждого союзника по НАТО, и что нет полного консенсуса относительно возможных мер.
Как сообщалось, ряд стран ЕС не намерены следовать примеру США и Британии и эвакуировать сотрудников своих посольств в Киеве.
В частности, об отсутствии намерений вывозить дипломатов из Украины заявили в Латвии, Чехии, Эстонии, Дании.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в свою очередь заявил, что Европейский Союз не видит причин для эвакуации семей дипломатов или сотрудников своего представительства из Украины.
"Мы не планируем делать то же, что и США, поскольку мы не видим для этого каких-либо конкретных причин. Пока продолжаются переговоры (с Россией. - Ред.), я не думаю, что у нас есть причины покидать Украину", - сказал Боррель.
Напомним, Госдеп США обнародовал заявление о приказе эвакуироваться из Украины семьям своих дипломатов и о разрешении на выезд части своих действующих сотрудников.
В Министерстве иностранных дел Украины назвали преждевременным решение Госдепа США вывозить из Киева семьи сотрудников и заметили, что в ситуации безопасности фактически не произошло изменений.
Ранее сообщалось, что Германия также готовит план эвакуации семей дипломатов из Украины.
Великобритания также отзывает часть сотрудников посольства в Украине и членов их семей в ответ на растущую угрозу со стороны России.
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