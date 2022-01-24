Премьер-министр Эстонии призвала увеличить присутствие США в странах Балтии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала к большему присутствию США в странах Балтии для сдерживания России.

Об этом она сказала изданию Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Кая Каллас выразила убеждение, что НАТО следует укрепить свой восточный фланг в Эстонии, Латвии и Литве независимо от того, вторгнется ли Россия в Украину, чего все больше опасаются многие западные эксперты после стягивания Москвой более 100 тысяч военнослужащих к украинским границам.

Она добавила, что Эстония хотела бы, чтобы "крупные союзники присутствовали в нашем регионе". Это косвенный призыв к размещению войск США в странах Балтии, поскольку это единственная большая страна НАТО, не имеющая присутствия в регионе.

"Наибольший сдерживающий фактор есть тогда, когда у тебя большие друзья. Если над вами издеваются в школе, то хулиган не будет вас травить, если у вас есть сильные и большие друзья… Самый сдерживающий фактор для России – это американский флаг", – добавила она.

Напряженность в странах Балтии и других государствах возросла из-за намерений России относительно Украины и Беларуси, а также из-за требования Москвы вернуть НАТО к границам 1997 года - еще до того, как Эстония, Латвия и Литва присоединились к военному союзу.

НАТО укрепил свой восточный фланг после аннексии Крыма Россией в 2014 году, активизировав свою миссию по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии и разместив многонациональные боевые группы в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

Текущее развертывание в Эстонии возглавляют британские войска, там также присутствуют датские и французские войска. Канада возглавляет батальон в Латвии, Германия – в Литве, а США – в Польше.

"Мы все равно хотели бы видеть укрепление восточного фланга НАТО. Не только если они нападут на Украину. Мы давно настаиваем на этом", – сказала Каллас.

Как сообщалось, Североатлантический альянс приводит силы в готовность и отправляет на восточный фланг НАТО дополнительные силы, в том числе корабли и истребители для усиления сдерживания и защиты союзников в связи с действиями РФ вокруг Украины.

По данным СМИ, США рассматривают возможность отправить на восточный фланг НАТО от 1000 до 5000 военных, а также самолеты и корабли. Решение должно быть принято в ближайшее время.

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