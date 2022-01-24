Швеция готова эвакуировать дипломатов из Киева, однако пока не видит такой необходимости

Швеция готова эвакуировать сотрудников своего посольства в Киеве, однако пока не видит в этом нужды.

Об этом заявила министр иностранных дел страны Анн Линде, сообщает "Европейская правда".

"У нас есть план на случай непредвиденных обстоятельств для посольства в Киеве, но на данный момент мы не видим необходимости", - цитирует главу дипломатии Швеции "Шведское радио".

Как сообщалось, ряд стран ЕС не намерены следовать примеру США и Британии и эвакуировать сотрудников своих посольств в Киеве.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в свою очередь заявил, что Европейский Союз не видит причин для эвакуации семей дипломатов или сотрудников своего представительства из Украины.

Госдеп США обнародовал заявление о приказе эвакуироваться из Украины семьям своих дипломатов и о разрешении на выезд части своих действующих сотрудников.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали преждевременным решение Госдепа США вывозить из Киева семьи сотрудников и заметили, что в ситуации безопасности фактически не произошло изменений.

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