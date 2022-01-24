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Англия отменит требование тестирования для вакционированных путешественников

Понедельник, 24 января 2022, 18:20

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его правительство отменит требования тестирования на коронавирус для прибывающих в Англию вакцинированных людей.

Об этом Джонсон объявил в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Джонсон отметил, что вакцинированные, прибывающие в Англию и получившие полный курс прививок против коронавируса, больше не будут вынуждены сдавать тесты. Это решение будет принято для того, "чтобы показать, что эта страна открыта для бизнеса, открыта для путешественников".

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Министр транспорта Грант Шаппс должен сообщить подробности об изменении правил позже.

В настоящее время путешественники, получившие не менее двух доз вакцины, должны сдать экспресс-тест на коронавирус в течение двух дней после прибытия в Великобританию. Невакцинированные сталкиваются с более строгими правилами тестирования и карантина.

Ранее в этом месяце правительство Британии уже упростило правила поездок, устранив необходимость сдавать тест перед поездкой в ​​Соединенное Королевство и заменив ПЦР-тесты по прибытии быстрыми тестами.

Как сообщалось, в Англии с конца января отменят большинство ковидных ограничений. Это означает прекращение требования использования ковид-сертификатов в качестве пропусков – заведения могут требовать или не требовать их по собственному усмотрению.

По данным источников журналистов в правительстве, у Джонсона планируют с весны совсем отменить коронавирусные ограничения, включая требование самоизоляции в случае заражения.

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