Англия отменит требование тестирования для вакционированных путешественников

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его правительство отменит требования тестирования на коронавирус для прибывающих в Англию вакцинированных людей.

Об этом Джонсон объявил в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Джонсон отметил, что вакцинированные, прибывающие в Англию и получившие полный курс прививок против коронавируса, больше не будут вынуждены сдавать тесты. Это решение будет принято для того, "чтобы показать, что эта страна открыта для бизнеса, открыта для путешественников".

Министр транспорта Грант Шаппс должен сообщить подробности об изменении правил позже.

В настоящее время путешественники, получившие не менее двух доз вакцины, должны сдать экспресс-тест на коронавирус в течение двух дней после прибытия в Великобританию. Невакцинированные сталкиваются с более строгими правилами тестирования и карантина.

Ранее в этом месяце правительство Британии уже упростило правила поездок, устранив необходимость сдавать тест перед поездкой в ​​Соединенное Королевство и заменив ПЦР-тесты по прибытии быстрыми тестами.

Как сообщалось, в Англии с конца января отменят большинство ковидных ограничений. Это означает прекращение требования использования ковид-сертификатов в качестве пропусков – заведения могут требовать или не требовать их по собственному усмотрению.

По данным источников журналистов в правительстве, у Джонсона планируют с весны совсем отменить коронавирусные ограничения, включая требование самоизоляции в случае заражения.