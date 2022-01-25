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Посольство Нідерландів у Києві продовжить роботу, співробітники можуть виїхати за бажання 

Вівторок, 25 січня 2022, 09:15

Посольство Нідерландів у Києві продовжить роботу у звичайному режимі, але співробітникам і членам їхніх родин дають можливість за бажання можуть повернутися додому.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють ANP та NOS, цитуючи міністра закордонних справ Вопке Хукстра.

Міністр зазначив, що це "велика дилема", тому що передчасний виїзд співробітників посольства може підлити оливи в і без того гаряче протистояння між Росією та Заходом, але прийняти рішення надто пізно теж побоюються, добре пам’ятаючи хаотичну евакуацію з аеропорту Кабула після несподівано швидкого повернення до влади "Талібану".

Вопке Хукстра зазначив, що наразі Нідерланди не вважають Україну надто небезпечною для персоналу і не бачать причин для евакуації співробітників. "Ми вказали, що якщо самі працівники або їхні сім'ї хочуть повернутися до Нідерландів, то, звичайно, є можливість це зробити", - сказав Хукстра.

Глава МЗС звернувся до громадян Нідерландів в Україні, закликавши оцінити, наскільки їм необхідно далі тут залишатися, тому що ситуація може погіршитися раптово.

При цьому він зауважив, що ситуація в Україні "справді відмінна" від того, що відбувалося в Афганістані і, на відміну від цієї країни, Україна має спільні кордони з низкою членів ЄС.

Як повідомлялося, низка країн ЄС не мають наміру наслідувати приклад США і Британії і евакуйовувати родини чи співробітників своїх посольств у Києві. Головний дипломат ЄС також сказав, що Європейський Союз не бачить причин для евакуації сімей дипломатів або співробітників свого представництва з України.

В МЗС України назвали передчасним рішення чотирьох країн, які пішли на такі заходи обережності, та закликали уникати необдуманих кроків, які можуть посилити напругу.

Дивіться також у відеоблозі ЄвроПравди: ​​Чому "евакуюють посольства" з Києва? Що знають дипломати? Спойлер: справа не лише у РФ.

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Нідерланди Росія

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