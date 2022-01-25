Посольство Нидерландов в Киеве продолжит работу, сотрудники могут уехать по желанию

Посольство Нидерландов в Киеве продолжит работу в обычном режиме, но сотрудникам и членам их семей дают возможность по желанию вернуться домой.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают ANP и NOS, цитируя министра иностранных дел Вопке Хукстра.

Министр отметил, что это "большая дилемма", потому что преждевременный выезд сотрудников посольства может подлить масла в и без того горячее противостояние между Россией и Западом, но принять решение слишком поздно тоже опасаются, хорошо помня хаотическую эвакуацию из аэропорта Кабула после неожиданно быстрого возвращения к власти "Талибана".

Вопке Хукстра отметил, что в настоящее время Нидерланды не считают Украину слишком опасной для персонала и не видят причин эвакуации сотрудников. "Мы указали, что если сами работники или их семьи хотят вернуться в Нидерланды, то, конечно, есть возможность сделать это", - сказал Хукстра.

Глава МИД обратился к гражданам Нидерландов в Украине, призвав оценить, насколько им необходимо дальше оставаться здесь, потому что ситуация может ухудшиться внезапно.

При этом он отметил, что ситуация в Украине "действительно отличается" от происходящего в Афганистане и, в отличие от этой страны, Украина имеет общие границы с рядом членов ЕС.

Как сообщалось, ряд стран ЕС не намерены следовать примеру США и Британии и эвакуировать семьи или сотрудников своих посольств в Киеве. Главный дипломат ЕС также сказал, что Европейский Союз не видит причин для эвакуации семей дипломатов или сотрудников своего представительства из Украины.

В МИД Украины назвали преждевременным решение четырех стран, которые пошли на такие меры предосторожности, и призвали избегать необдуманных шагов, способных усилить напряженность.

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