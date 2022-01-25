Україна - на третьому місці за кількістю скарг на неї в ЄСПЛ

В Європейському суді з прав людини зареєстровані та чекають на вирішення понад 11 тисяч заяв, які містять звинувачення проти української держави.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у щорічному звіті ЄСПЛ.

За даними станом на 31 грудня 2021 року в реєстрі Суду сумарно зареєстровано 70 150 заяв, 75% з яких стосуються п’яти країн.

Проти України подані 11 372 скарги. Лише дві держави Ради Європи мають більше скарг проти них – це Російська Федерація (17 013 скарг) та Туреччина (15 251 скарг).

За Україною йдуть Румунія з 5690 справами та Італія - 3646 справ.

Минулого року Україна теж була на третьому місці за кількістю скарг в ЄСПЛ, але їхня кількість була меншою - 10 250.

Потік заяв проти України суттєво зріс від 2018 року – тоді було зареєстровано 7250 заяв, або 12,9% завантаженості суду. Через таке суттєве зростання Україна тоді обігнала Румунію.

Нагадаємо, 26 січня у Страсбурзі відбудеться слухання у "великій справі щодо Донбасу". Європейський суд з прав людини розгляне спільний позов України та Нідерландів проти РФ.

Про те, як Україна доводитиме, що Росія відповідальна за порушення прав людини на окупованій території, а також як Київ планує вибити у РФ компенсації, у відеоінтерв’ю "Європейській правді" розповів міністр юстиції Денис Малюська.

Для тих, хто віддає перевагу читанню, ми підготували також текстовий варіант інтерв’ю Малюська: рано чи пізно РФ доведеться сідати та домовлятися про компенсації щодо Донбасу.