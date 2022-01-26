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Балтийские государства зарегистрировали новые рекорды заражений коронавирусом

Среда, 26 января 2022, 16:02

Латвия, Литва и Эстония обновили максимумы заражений коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В Литве, население которой составляет 2,7 млн ​​человек, количество заражений за сутки впервые превысило 9 тысяч и достигло 9490, сообщает LRT.

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Положительными оказались около трети тестов, проделанных за последние 24 часа. Умерли в сутки 12 коронавирусных больных.

В Латвии с населением 1,9 млн также впервые зарегистрировали более 9 тысяч больных - сразу на три тысячи больше рекорда предыдущего дня, пишет Delfi. Умерли 14 пациентов с коронавирусом.

В Эстонии, где проживает 1,3 млн человек – 5845 новых больных, 5 пациентов скончались, сообщает ERR. Начиная с 19 января, каждый следующий день в стране показатели заражений устанавливали новый рекорд.

Обновили максимумы заражений Польша, Румыния, Болгария Германия и Франция. Последняя стала первой страной Европы, где за единственные сутки зарегистрировали полмиллиона новых больных.

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