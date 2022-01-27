В МЗС України просять партнерів "не нагнітати паніку" щодо російської загрози

В Міністерстві закордонних справ закликали партнерів України утриматися від публічних кроків, які посилюють тривогу щодо російської загрози, зауважуючи передусім рішення деяких держав евакуювати родини співробітників посольств.

Як пише "Європейська правда", відповідний коментар МЗС оприлюднило увечері 26 січня.

В МЗС привітали рішення більшості країн, які не змінювали режим роботи своїх дипломатичних представництв в Україні та не оголошували про евакуацію співробітників і родин дипломатів.

"Підтверджуємо позицію про передчасність таких кроків на цьому етапі. При цьому продовжуємо тісну взаємодію з партнерами щодо оцінки подальших ризиків і загроз агресії Росії.

Закликаємо іноземних партнерів утримуватися від кроків в публічному просторі, які нагнітають інформаційне поле та розхитують суспільство. Упевнені, що нинішні виклики можна подолати виключно завдяки єдності та скоординованості спільних дій", - наголошує МЗС.

Нагадаємо, 24 січня ​​Держдеп США оприлюднив заяву про наказ евакуюватися з України родичам своїх дипломатів та про дозвіл на виїзд частини своїх чинних співробітників.

Схожі кроки анонсували також Британія, Австралія та Німеччина, але низка країн ЄС заявили, що не мають наміру наслідувати приклад США і Британії.

На додачу, 26 січня США закликали американців в Україні розглянути питання про негайний виїзд додому з огляду на непередбачувану ситуацію.

У Міністерстві закордонних справ України назвали передчасним рішення Держдепу США вивозити з Києва родини співробітників та зауважили, що у безпековій ситуації фактично не сталося змін.

Президент Володимир Зеленський вважає вивезення з Києва частини дипломатів окремих країнам Заходу тонкощами складної дипломатичної гри.

Детальніше пояснення щодо цих рішень окремих держав дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Чому "евакуюють посольства" з Києва? Що знають дипломати? Спойлер: справа не лише у РФ